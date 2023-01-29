https://sputnik-georgia.ru/20230129/novye-elektrostantsii-poyavyatsya-v-gruzii-v-2023-godu-274349619.html

Новые электростанции появятся в Грузии в 2023 году

Новые электростанции появятся в Грузии в 2023 году

Потребление электроэнергии растет с каждым годом, власти ведут работу для развития энергетического сектора 29.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-29T09:00+0400

2023-01-29T09:00+0400

2023-01-29T09:00+0400

экономика

грузия

ираклий гарибашвили

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24785/35/247853588_0:144:1600:1044_1920x0_80_0_0_ea547a944cda5f1cc1d9dc3e4d624aae.jpg

ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Электростанции общей мощностью 105 мегаватт будут введены в эксплуатацию в 2023 году, говорится в сообщении правительства Грузии. Развитие энергетического сектора является одним из важных приоритетов властей Грузии на фоне подписанного соглашения о прокладке электрокабеля в Европу через Черное море и территорию Грузии. Новые электростанции, инвестиции в которые составили 140,7 миллиона долларов, в среднем в год будут вырабатывать 473 мегаватта в час. Ответ мировому энергокризису - как Грузия использует энергопотенциал в 2023 году>>Между тем, потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет правительства. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. В 2022 году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 10,8 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали около 3,4 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 87,49 миллиона киловатт-часов. В связи превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов. А экспорт за отчетный период составил 971,02 миллиона киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, ираклий гарибашвили, новости