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Новые электростанции появятся в Грузии в 2023 году
Новые электростанции появятся в Грузии в 2023 году
Потребление электроэнергии растет с каждым годом, власти ведут работу для развития энергетического сектора 29.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-29T09:00+0400
2023-01-29T09:00+0400
2023-01-29T09:00+0400
экономика
грузия
ираклий гарибашвили
новости
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ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Электростанции общей мощностью 105 мегаватт будут введены в эксплуатацию в 2023 году, говорится в сообщении правительства Грузии. Развитие энергетического сектора является одним из важных приоритетов властей Грузии на фоне подписанного соглашения о прокладке электрокабеля в Европу через Черное море и территорию Грузии. Новые электростанции, инвестиции в которые составили 140,7 миллиона долларов, в среднем в год будут вырабатывать 473 мегаватта в час. Ответ мировому энергокризису - как Грузия использует энергопотенциал в 2023 году>>Между тем, потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет правительства. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. В 2022 году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 10,8 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали около 3,4 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 87,49 миллиона киловатт-часов. В связи превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов. А экспорт за отчетный период составил 971,02 миллиона киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, ираклий гарибашвили, новости
экономика, грузия, ираклий гарибашвили, новости
Новые электростанции появятся в Грузии в 2023 году
Потребление электроэнергии растет с каждым годом, власти ведут работу для развития энергетического сектора
ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Электростанции общей мощностью 105 мегаватт будут введены в эксплуатацию в 2023 году, говорится в сообщении правительства Грузии.
Развитие энергетического сектора является одним из важных приоритетов властей Грузии на фоне подписанного соглашения о прокладке электрокабеля в Европу через Черное море и территорию Грузии.
"В 2023 году в эксплуатацию будут введены электростанции мощностью 105 мегаватт, что будет самым высоким показателем задействованной мощности за последние годы", - говорится в сообщении по итогам совещания премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с экономической командой правительства.
Новые электростанции, инвестиции в которые составили 140,7 миллиона долларов, в среднем в год будут вырабатывать 473 мегаватта в час.
Между тем, потребление электроэнергии в Грузии растет из года в год. Эксперты полагают, что к 2030 году оно вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. Поэтому реализация реформ в сфере энергетики – важный приоритет правительства.
По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом.
В 2022 году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году.
Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 10,8 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали около 3,4 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 87,49 миллиона киловатт-часов.
В связи превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов. А экспорт за отчетный период составил 971,02 миллиона киловатт-часов.