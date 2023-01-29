Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230129/sbornaya-gruzii-po-regbi-gotovitsya-k-matcham-chempionata-evropy-274361779.html
Сборная Грузии по регби готовится к матчам чемпионата Европы
Сборная Грузии по регби готовится к матчам чемпионата Европы
Свой первый матч в турнире сборная Грузии проведет в Тбилиси 5 февраля с командой Германии 29.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-29T18:17+0400
2023-01-29T18:37+0400
спорт
грузия
новости
германия
регби
сборная грузии по регби
новости грузинского регби
кубок европейских наций по регби
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/0e/272154981_0:109:2019:1245_1920x0_80_0_0_ebc5e09f34d3510da208314bcdd59268.jpg
ТБИЛИСИ, 29 янв - Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по регби назвал состав команды, который выйдет на поле в первом групповом этапе чемпионата Европы по регби 2023 года. Формат чемпионата Европы по регби претерпел изменения – количество участников увеличилось с шести до восьми команд. Испания, Нидерланды и Германия сыграют вместе с Грузией в группе A, а Румыния, Португалия, Бельгия и Польша — в группе B. На три встречи группового этапа Леван Маисашвили вызвал 36 регбистов — 17 в линии и 19 в схватке. Среди них капитан команды Мераб Шарикадзе, который пропустит первые две игры из-за дисквалификации. Перед стартом ЧМ сборная Грузии по регби сыграет против Шотландии &gt;&gt;В защите заявлены: Гурам Гогичашвили ("Расинг-92"), Ника Абуладзе ("Черный лев"), Серго Абрамишвили ("Стад Франс"), Бека Гигашвили ("Тулон"), Гурам Папидзе ("По"), Вахтанг Абдаладзе ("Ленстер"). Встречи группового этапа пройдут в первые три недели февраля. 5 февраля сборная Грузии примет Германию в Тбилиси. Игра пройдет на стадионе в Авчала (13:00). Затем борджгалоснеби сыграют два матча на выезде - 11 февраля против Нидерландов в Амстердаме (16:15 по тбилисскому времени), а 18-го против Испании в Торрелавеге (22:00). Сборная Грузии по регби поднялась в рейтинге &gt;&gt;По две сборных из каждой группы выходят в полуфинал Advanced Cup: победитель группы A принимает занявшего второе место в группе B, а победитель группы B принимает занявшего второе место в группе A. Полуфиналы ЧЕ пройдут 4-5 марта, а финалы 18-19 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
германия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/0e/272154981_107:0:1912:1354_1920x0_80_0_0_758acc4b829e9d5ca12d4c95a986863a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, грузия, новости, германия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок европейских наций по регби
спорт, грузия, новости, германия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок европейских наций по регби

Сборная Грузии по регби готовится к матчам чемпионата Европы

18:17 29.01.2023 (обновлено: 18:37 29.01.2023)
© photo: Sputnik / StringerРегби - сборная Грузии и сборная Самоа
Регби - сборная Грузии и сборная Самоа - Sputnik Грузия, 1920, 29.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Свой первый матч в турнире сборная Грузии проведет в Тбилиси 5 февраля с командой Германии
ТБИЛИСИ, 29 янв - Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по регби назвал состав команды, который выйдет на поле в первом групповом этапе чемпионата Европы по регби 2023 года.
Формат чемпионата Европы по регби претерпел изменения – количество участников увеличилось с шести до восьми команд. Испания, Нидерланды и Германия сыграют вместе с Грузией в группе A, а Румыния, Португалия, Бельгия и Польша — в группе B.
На три встречи группового этапа Леван Маисашвили вызвал 36 регбистов — 17 в линии и 19 в схватке. Среди них капитан команды Мераб Шарикадзе, который пропустит первые две игры из-за дисквалификации.
Перед стартом ЧМ сборная Грузии по регби сыграет против Шотландии >>
В защите заявлены: Гурам Гогичашвили ("Расинг-92"), Ника Абуладзе ("Черный лев"), Серго Абрамишвили ("Стад Франс"), Бека Гигашвили ("Тулон"), Гурам Папидзе ("По"), Вахтанг Абдаладзе ("Ленстер").
Встречи группового этапа пройдут в первые три недели февраля. 5 февраля сборная Грузии примет Германию в Тбилиси. Игра пройдет на стадионе в Авчала (13:00). Затем борджгалоснеби сыграют два матча на выезде - 11 февраля против Нидерландов в Амстердаме (16:15 по тбилисскому времени), а 18-го против Испании в Торрелавеге (22:00).
Сборная Грузии по регби поднялась в рейтинге >>
По две сборных из каждой группы выходят в полуфинал Advanced Cup: победитель группы A принимает занявшего второе место в группе B, а победитель группы B принимает занявшего второе место в группе A.
Полуфиналы ЧЕ пройдут 4-5 марта, а финалы 18-19 марта.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0