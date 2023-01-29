https://sputnik-georgia.ru/20230129/sbornaya-gruzii-po-regbi-gotovitsya-k-matcham-chempionata-evropy-274361779.html

Сборная Грузии по регби готовится к матчам чемпионата Европы

Сборная Грузии по регби готовится к матчам чемпионата Европы

Свой первый матч в турнире сборная Грузии проведет в Тбилиси 5 февраля с командой Германии 29.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 янв - Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по регби назвал состав команды, который выйдет на поле в первом групповом этапе чемпионата Европы по регби 2023 года. Формат чемпионата Европы по регби претерпел изменения – количество участников увеличилось с шести до восьми команд. Испания, Нидерланды и Германия сыграют вместе с Грузией в группе A, а Румыния, Португалия, Бельгия и Польша — в группе B. На три встречи группового этапа Леван Маисашвили вызвал 36 регбистов — 17 в линии и 19 в схватке. Среди них капитан команды Мераб Шарикадзе, который пропустит первые две игры из-за дисквалификации. Перед стартом ЧМ сборная Грузии по регби сыграет против Шотландии >>В защите заявлены: Гурам Гогичашвили ("Расинг-92"), Ника Абуладзе ("Черный лев"), Серго Абрамишвили ("Стад Франс"), Бека Гигашвили ("Тулон"), Гурам Папидзе ("По"), Вахтанг Абдаладзе ("Ленстер"). Встречи группового этапа пройдут в первые три недели февраля. 5 февраля сборная Грузии примет Германию в Тбилиси. Игра пройдет на стадионе в Авчала (13:00). Затем борджгалоснеби сыграют два матча на выезде - 11 февраля против Нидерландов в Амстердаме (16:15 по тбилисскому времени), а 18-го против Испании в Торрелавеге (22:00). Сборная Грузии по регби поднялась в рейтинге >>По две сборных из каждой группы выходят в полуфинал Advanced Cup: победитель группы A принимает занявшего второе место в группе B, а победитель группы B принимает занявшего второе место в группе A. Полуфиналы ЧЕ пройдут 4-5 марта, а финалы 18-19 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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