https://sputnik-georgia.ru/20230129/sbornaya-gruzii-po-regbi-gotovitsya-k-matcham-chempionata-evropy-274361779.html
Сборная Грузии по регби готовится к матчам чемпионата Европы
Сборная Грузии по регби готовится к матчам чемпионата Европы
Свой первый матч в турнире сборная Грузии проведет в Тбилиси 5 февраля с командой Германии 29.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-29T18:17+0400
2023-01-29T18:17+0400
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ТБИЛИСИ, 29 янв - Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по регби назвал состав команды, который выйдет на поле в первом групповом этапе чемпионата Европы по регби 2023 года. Формат чемпионата Европы по регби претерпел изменения – количество участников увеличилось с шести до восьми команд. Испания, Нидерланды и Германия сыграют вместе с Грузией в группе A, а Румыния, Португалия, Бельгия и Польша — в группе B. На три встречи группового этапа Леван Маисашвили вызвал 36 регбистов — 17 в линии и 19 в схватке. Среди них капитан команды Мераб Шарикадзе, который пропустит первые две игры из-за дисквалификации. Перед стартом ЧМ сборная Грузии по регби сыграет против Шотландии >>В защите заявлены: Гурам Гогичашвили ("Расинг-92"), Ника Абуладзе ("Черный лев"), Серго Абрамишвили ("Стад Франс"), Бека Гигашвили ("Тулон"), Гурам Папидзе ("По"), Вахтанг Абдаладзе ("Ленстер"). Встречи группового этапа пройдут в первые три недели февраля. 5 февраля сборная Грузии примет Германию в Тбилиси. Игра пройдет на стадионе в Авчала (13:00). Затем борджгалоснеби сыграют два матча на выезде - 11 февраля против Нидерландов в Амстердаме (16:15 по тбилисскому времени), а 18-го против Испании в Торрелавеге (22:00). Сборная Грузии по регби поднялась в рейтинге >>По две сборных из каждой группы выходят в полуфинал Advanced Cup: победитель группы A принимает занявшего второе место в группе B, а победитель группы B принимает занявшего второе место в группе A. Полуфиналы ЧЕ пройдут 4-5 марта, а финалы 18-19 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, германия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок европейских наций по регби
спорт, грузия, новости, германия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок европейских наций по регби
Сборная Грузии по регби готовится к матчам чемпионата Европы
18:17 29.01.2023 (обновлено: 18:37 29.01.2023)
Свой первый матч в турнире сборная Грузии проведет в Тбилиси 5 февраля с командой Германии
ТБИЛИСИ, 29 янв - Sputnik. Тренерский штаб сборной Грузии по регби назвал состав команды, который выйдет на поле в первом групповом этапе чемпионата Европы по регби 2023 года.
Формат чемпионата Европы по регби претерпел изменения – количество участников увеличилось с шести до восьми команд. Испания, Нидерланды и Германия сыграют вместе с Грузией в группе A, а Румыния, Португалия, Бельгия и Польша — в группе B.
На три встречи группового этапа Леван Маисашвили вызвал 36 регбистов — 17 в линии и 19 в схватке. Среди них капитан команды Мераб Шарикадзе, который пропустит первые две игры из-за дисквалификации.
В защите заявлены: Гурам Гогичашвили ("Расинг-92"), Ника Абуладзе ("Черный лев"), Серго Абрамишвили ("Стад Франс"), Бека Гигашвили ("Тулон"), Гурам Папидзе ("По"), Вахтанг Абдаладзе ("Ленстер").
Встречи группового этапа пройдут в первые три недели февраля. 5 февраля сборная Грузии примет Германию в Тбилиси. Игра пройдет на стадионе в Авчала (13:00). Затем борджгалоснеби сыграют два матча на выезде - 11 февраля против Нидерландов в Амстердаме (16:15 по тбилисскому времени), а 18-го против Испании в Торрелавеге (22:00).
По две сборных из каждой группы выходят в полуфинал Advanced Cup: победитель группы A принимает занявшего второе место в группе B, а победитель группы B принимает занявшего второе место в группе A.
Полуфиналы ЧЕ пройдут 4-5 марта, а финалы 18-19 марта.