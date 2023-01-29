https://sputnik-georgia.ru/20230129/silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-irane---est-pogibshie-i-ranenye-274357849.html
Сильное землетрясение произошло в Иране - есть погибшие и раненые
Сильное землетрясение произошло в Иране - есть погибшие и раненые
К настоящем моменту зафиксировано 25 повторных толчков 29.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-29T13:32+0400
2023-01-29T13:32+0400
2023-01-29T14:01+0400
в мире
новости
происшествия
иран
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/1d/274358898_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4d373c928da4e65428c670f6d3725d0c.jpg
ТБИЛИСИ, 29 янв - Sputnik. Толчки были зафиксированы в иранском городе Хой на севере-западе Ирана. Магнитуда землетрясения составила 6,2, очаг залегал на глубине 10 км. Число пострадавших в результате землетрясения достигло 816 человек, по последним данным, погибли три человека, передает агентство ISNA.Отмечается, что к настоящем моменту зафиксировано 25 повторных толчков.Красный Полумесяц выразил готовность направить в пострадавшие от землетрясения районы технику и рабочую силу в случае необходимости.Толчки ощущались в Азербайджане и Армении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
иран
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/1d/274358898_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_8281612d5eb92bf8595cbffbeee62daa.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, происшествия, иран, землетрясение
в мире, новости, происшествия, иран, землетрясение
Сильное землетрясение произошло в Иране - есть погибшие и раненые
13:32 29.01.2023 (обновлено: 14:01 29.01.2023)
К настоящем моменту зафиксировано 25 повторных толчков
ТБИЛИСИ, 29 янв - Sputnik. Толчки были зафиксированы в иранском городе Хой на севере-западе Ирана. Магнитуда землетрясения составила 6,2, очаг залегал на глубине 10 км.
Число пострадавших в результате землетрясения достигло 816 человек, по последним данным, погибли три человека, передает агентство ISNA.
Отмечается, что к настоящем моменту зафиксировано 25 повторных толчков.
Красный Полумесяц выразил готовность направить в пострадавшие от землетрясения районы технику и рабочую силу в случае необходимости.
Толчки ощущались в Азербайджане и Армении.