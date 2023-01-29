https://sputnik-georgia.ru/20230129/silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-irane---est-pogibshie-i-ranenye-274357849.html

Сильное землетрясение произошло в Иране - есть погибшие и раненые

Сильное землетрясение произошло в Иране - есть погибшие и раненые

К настоящем моменту зафиксировано 25 повторных толчков 29.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-29T13:32+0400

2023-01-29T13:32+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв - Sputnik. Толчки были зафиксированы в иранском городе Хой на севере-западе Ирана. Магнитуда землетрясения составила 6,2, очаг залегал на глубине 10 км. Число пострадавших в результате землетрясения достигло 816 человек, по последним данным, погибли три человека, передает агентство ISNA.Отмечается, что к настоящем моменту зафиксировано 25 повторных толчков.Красный Полумесяц выразил готовность направить в пострадавшие от землетрясения районы технику и рабочую силу в случае необходимости.Толчки ощущались в Азербайджане и Армении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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