https://sputnik-georgia.ru/20230130/aliev-azerbaydzhan-mozhet-stat-vazhnym-transportnom-tsentrom-evrazii-274397743.html

Алиев: Азербайджан может стать важным транспортным центром Евразии

Алиев: Азербайджан может стать важным транспортным центром Евразии

За прошлый год объем транзитных грузов через Азербайджан увеличился на 75%, заявил президент 30.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с заявлением для прессы в Будапеште после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и подписания двусторонних документов.В Будапеште в понедельник состоялись переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.Глава государства сообщил, что уже началась транспортировка по железным дорогам грузов из Венгрии в Азербайджан и в обратном направлении. По его словам, у этого проекта тоже большой потенциал, поскольку после начала событий на Украине объем грузов, проходящих через территорию Азербайджана, резко возрос."Только за прошлый год объем транзитных грузов увеличился на 75%. Имеющаяся в Азербайджане современная транспортная инфраструктура – будь то танкеры, суда, крупный морской торговый порт, железные дороги – все они современные и отвечают всем необходимым требованиям", - отметил Алиев. Транзит грузов через Грузию вырос – министр финансов >>Президент считает, что хотя Азербайджан и не имеет выхода к морю, он может стать одним из важных транспортно-логистических центров Евразии. В ходе визита было подписано семь соглашений, самым важным из которых стала декларация о расширенном стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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