https://sputnik-georgia.ru/20221114/tranzit-gruzov-cherez-gruziyu-vyros--ministr-finansov-272181597.html

Транзит грузов через Грузию вырос – министр финансов

Транзит грузов через Грузию вырос – министр финансов

Все крупные инфраструктурные проекты, связанные с дорогами, должны быть полностью завершены к 2025 году, заявил министр 14.11.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Транзит грузов, в том числе нефтепродуктов, из Средней Азии через Грузию сильно вырос, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге после заседания правительства.Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление.По словам министра, перенос Северного коридора в Средний коридор, где находится Грузия, является важным для экономического роста страны."Грузы, идущие из Средней Азии в Европу и проходящие через Грузию, естественно, важны для страны, для ее транзитной функции, для экономики и приносят дополнительный доход как частному сектору, так и государству", – сказал он.Хуцишвили напомнил, что завершение строительства скоростной магистрали Восток-Запад планируется к 2024 году.Грузинская железная дорога увеличила прибыль в 25 раз >>По его словам, все крупные инфраструктурные проекты, связанные с дорогами, должны быть полностью завершены к 2025 году.Кроме того, по информации министра, страна активно работает и над проектами строительства новых портов.Правительство Грузии намерено увеличить пропускную способность ГЖД >>"Все проекты в конечном итоге дают стране больше возможностей для осуществления большего транзита по территории Грузии и у страны остается больше доходов. Каждый груз, проходящий через Грузию, означает дополнительный доход для страны", – сказал Хуцишвили.Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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