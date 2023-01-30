https://sputnik-georgia.ru/20230130/azerbaydzhan-otmenyaet-ryad-sborov-dlya-tranzitnogo-avtotransporta-274366820.html

Азербайджан отменяет ряд сборов для транзитного автотранспорта

Азербайджан отменяет ряд сборов для транзитного автотранспорта

Азербайджан с отменой ряда пошлин и сборов для иностранных автомобилей развивает транспортно-логистический потенциал страны 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T08:32+0400

2023-01-30T08:32+0400

2023-01-30T09:26+0400

в мире

новости

экономика

азербайджан

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/01/259213358_0:0:3089:1739_1920x0_80_0_0_7fc18b5f22dffce53a05a9c3e2347f4d.jpg

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Законопроект о внесение изменений в закон "О Государственной пошлине", предусматривающие аннулирование ряда сборов, связанных с международными автоперевозками, рассматривается в Баку, сообщил Sputnik Азербайджан.Согласно изменениям, отменяются сборы, установленные в размере $100 за грузовые автомобили, $50 за пассажирские автобусы, а также сборы в размере $150 за грузовые автомобили, $50 за пассажирские автобусы для перевозчиков грузовых и пассажирских автомобилей, не имеющих соглашения с Азербайджаном относительно международных автомобильных перевозок, если въезд-выезд и транзитный проезд превышают установленную квоту.Кроме того, согласно изменениям, будут отменены сборы в размере $100 за каждое разрешение на погрузку в Азербайджане зарегистрированных в иностранных государствах транспортных средств.Среднему коридору для Грузии нет альтернативы – мнение эксперта >>Также отменены сборы в размере $600 за каждое разрешение на перевозку в третью страну и обратно, $350 за въезд зарегистрированных в иностранных государствах транспортных средств в Азербайджан без погрузки в стране.В то же время изменениями предусматривается отмена сбора в $80 за въезд автобусов без пассажиров, $25 за въезд зарегистрированных в иностранных государствах большегрузных транспортных средств в Баку, Сумгайыт и Гянджу, а также $400 за каждое разрешение при выезде из Азербайджана иностранных автоперевозчиков, нарушающих межправительственное соглашение.Кроме того, согласно поправкам в законы "Об автомобильном транспорте" и "О государственной пошлине", в Азербайджане выдача разрешений на передвижение крупногабаритных и большегрузных транспортных средств будет осуществляться посредством системы "единого окна" министерства цифрового развития и транспорта.С этой целью будет создана электронная услуга по выдаче специального разрешения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, экономика, азербайджан, транспорт