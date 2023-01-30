https://sputnik-georgia.ru/20230130/finlyandiya-vstupit-v-nato-tolko-vmeste-s-shvetsiey---prezident-274395820.html

Финляндия вступит в НАТО только вместе с Швецией - президент

Финляндия вступит в НАТО только вместе с Швецией - президент

Глава шведского МИД заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T20:57+0400

2023-01-30T20:57+0400

2023-01-30T20:57+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Финляндия не меняла свою линию на совместное вступление в Североатлантический альянс со Швецией, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё.Эрдоган в воскресенье сказал, что Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое "шокирует" Швецию. По его словам, "Швеция будет шокирована", когда Турция даст "отличающийся месседж по Финляндии". По словам Ниинистё, Финляндия немедленно связалась с Турцией после воскресных заявлений президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО >>"Финляндия связалась c властями Турции как через канцелярию президента, так и через министра иностранных дел Пекку Хаависто", - отметил президент.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём ранее заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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