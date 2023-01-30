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Леван Хабеишвили победил на выборах председателя "Нацдвижения"
Леван Хабеишвили победил на выборах председателя "Нацдвижения"
Во внутрипартийных выборах приняли участие более 40 тысяч избирателей 30.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-30T10:46+0400
2023-01-30T10:46+0400
2023-01-30T11:00+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Активный член самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД), ныне депутат парламента страны Леван Хабеишвили победил на выборах председателя партии.Внутрипартийные выборы председателя главной оппозиционной партии стартовали в 10:00 по тбилисскому времени 28 января и завершились в то же время 30 января.По итогам голосования, Хабеишвили набрал 52,5% голосов избирателей, его главный конкурент, нынешний председатель партии Ника Мелия – 40%. Что касается других претендентов на пост главы ЕНД, то бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили набрала 3,73% голосов избирателей, а глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе – 3,68%.По словам члена партии и избирательной комиссии Кобы Накопия, в выборах приняли участие 41 264 избирателя. Всего для участия в процессе голосования было зарегистрировано 49 638 человек. Голоса избирателей распределились следующим образом: Ранее в штабах основных кандидатов на пост председателя Ники Мелия и Левана Хабеишвили заявили о победе своих кандидатов с большим отрывом от конкурентов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, леван хабеишвили, ника мелия, коба накопия
Леван Хабеишвили победил на выборах председателя "Нацдвижения"
10:46 30.01.2023 (обновлено: 11:00 30.01.2023)
Во внутрипартийных выборах приняли участие более 40 тысяч избирателей
ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Активный член самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД), ныне депутат парламента страны Леван Хабеишвили победил на выборах председателя партии.
Внутрипартийные выборы председателя главной оппозиционной партии стартовали в 10:00 по тбилисскому времени 28 января и завершились в то же время 30 января.
По итогам голосования, Хабеишвили набрал 52,5% голосов избирателей, его главный конкурент, нынешний председатель партии Ника Мелия – 40%.
Что касается других претендентов на пост главы ЕНД, то бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили набрала 3,73% голосов избирателей, а глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе – 3,68%.
По словам члена партии и избирательной комиссии Кобы Накопия, в выборах приняли участие 41 264 избирателя. Всего для участия в процессе голосования было зарегистрировано 49 638 человек. Голоса избирателей распределились следующим образом:
Леван Хабеишвили – 21 656
Георгий Мумладзе – 1 516.
Ранее в штабах основных кандидатов на пост председателя Ники Мелия и Левана Хабеишвили заявили о победе своих кандидатов с большим отрывом от конкурентов.