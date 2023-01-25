https://sputnik-georgia.ru/20230125/revolyutsiya-dlya-osvobozhdeniya-saakashvili--reaktsii-na-zayavlenie-khabeishvili-274251403.html

Саакашвили будут освобождать силой? Реакция на заявление Хабеишвили

Саакашвили будут освобождать силой? Реакция на заявление Хабеишвили

Заявление Хабеишвили не одобрили ни коллеги по цеху, ни представители властей 25.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-25T17:27+0400

2023-01-25T17:27+0400

2023-01-25T17:51+0400

политика

новости

грузия

леван хабеишвили

михаил саакашвили

ника мелия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24758/15/247581558_0:0:1923:1082_1920x0_80_0_0_ac63b9dda306f531fa63e294a6626c0e.jpg

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Кандидат на пост председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили стал объектом критики за то, что он не исключил силового освобождения экс-президента страны Михаила Саакашвили из заключения. Хабеишвили заявил, что во всех районах и регионах Грузии откроются офисы по освобождению осужденного Саакашвили. Он также заявил, что не намерен опускать руки и даже готов нарушить закон. Позиция властейВице-премьер Грузии Тея Цулукиана назвала заявление Хабеишвили патетическим и безответственным. Хабеишвили утверждает, что все действия будут легитимными. И в то же время отмечает, что не собирается, в том числе физически от чего-то отступать и не переходить баррикаду. По его словам, для того, чтобы изменить реальность в стране, необходимы революционные изменения. Заявление Хабеишвили о революции назвал смешным депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили. "Они фактически признали, что не могут добиться никакого успеха посредством демократических процессом и говорят только о революционном сценарии. С другой стороны, очень смешно, когда о революции начинают говорить такие персонажи, как Хабеишвили или остальные кандидаты этой партии", - заявил Ионатамишвили. Коронавирус выявлен у Саакашвили>>Единственное, что получат радикальные оппозиционеры разговорами о революции - это ускорение процесса исчезновения "Нацдвижения" с политического пространства Грузии, отметил депутат. Реакции оппозицииЗаявление Хабеишвили прокомментировали и его однопартийцы. По словам депутата от "Нацдвижения" Хатии Деканоидзе, к любому подобному заявлению нужно относиться с осторожностью. Хабеишвили считается главным конкурентом действующего председателя "Нацдвижения" Ники Мелия. Выборы председателя "Нацдвижения" стартуют в 10:00 по тбилисскому времени 28 января и завершатся в то же время 30 января. Выборы председателя партии были назначены после открытого бунта части лидеров партии против Мелия. В последующем борьба между лагерем сдержанной политики Мелия и "старой гвардии" во главе с Хабеишвили только набрала обороты. Противостояние в ЕНДО конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя. "Риски есть" – врач оценил состояние Саакашвили, инфицированного коронавирусом>>Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента."Единое национальное движение" стало заметно терять свои позиции в последний год. Согласно последним опросам, его поддержка колеблется от 7 до 12%, тогда как еще в начале 2022 года была на уровне 9-15%. Эксперты и политики считают, что борьба между двумя лагерями в "Нацдвижении" связана не с политикой партии, а с подготовкой к выборам в парламент в 2024 году и составлением партийных списков. Очередность лидеров в партийном списке имеет большое значение, так как выборы в парламент пройдут по пропорциональной системе, и голоса, полученные партией, определят, кто будет депутатом. Чем ниже номер в списке, тем больше вероятность оказаться в законодательном органе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, ника мелия