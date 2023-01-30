https://sputnik-georgia.ru/20230130/meliya-rasskazal-ostanetsya-li-v-natsdvizhenii-posle-porazheniya-na-vyborakh-274379068.html

Мелия рассказал, останется ли в "Нацдвижении" после поражения на выборах

Мелия рассказал, останется ли в "Нацдвижении" после поражения на выборах

Ранее Мелия не исключал, что может покинуть ряды ЕНД в случае поражения на выборах 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T13:21+0400

2023-01-30T13:21+0400

2023-01-30T13:37+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Пока еще действующий председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия поздравил Левана Хабеишвили с победой на внутрипартийных выборах. Внутрипартийные выборы председателя главной оппозиционной партии стартовали в 10:00 по тбилисскому времени 28 января и завершились в то же время 30 января. По итогам голосования, активный член "Нацдвижения", ныне депутат парламента страны Леван Хабеишвили набрал 52,5% голосов избирателей, а его главный конкурент Ника Мелия – 40%. При этом Мелия заявил, что не намерен покидать ряды оппозиционной партии. "Никто не должен сомневаться в том, что я остаюсь в этой борьбе. Остаюсь в борьбе, к которой я присоединился в 2013 году и, безусловно, я буду в авангарде этой борьбы… Цели и задачи, которые я хотел достичь с 2013 года пока не достигнуты. Я считаю, что в стране сегодня гораздо больше вызовов, чем было в 2013 году, и в этой реальности я, естественно, остаюсь в этой борьбе, остаюсь в партии", – заявил Мелия. Ранее Мелия не исключал, что может покинуть ряды ЕНД в случае поражения на выборах.Леван Хабеишвили победил на выборах председателя "Нацдвижения">>Что касается других претендентов на пост главы ЕНД, то бывший член партии, в прошлом глава женской организации партии Тбилиси Нона Мамулашвили набрала 3,73% голосов избирателей, а глава НПО "Движение за Грузию" Георгий Мумладзе – 3,68%. В выборах приняли участие 41 264 избирателя. Всего для участия в процессе голосования было зарегистрировано 49 638 человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, ника мелия, леван хабеишвили