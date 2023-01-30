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"Нацдвижение" превращается в революционный комитет – Вольский
"Нацдвижение" превращается в революционный комитет – Вольский
Цель "Нацдвижения" - устроить дестабилизацию в стране, уверен политик 30.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-30T18:59+0400
2023-01-30T18:59+0400
2023-01-30T19:19+0400
политика
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леван хабеишвили
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. На руинах крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) создается революционный комитет под руководством нового лидера партии Левана Хабеишвили, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. По итогам внутрипартийных выборов, новым лидером ЕНД избран депутат парламента страны Леван Хабеишвили, которого поддерживают лица, стоящие у истоков партии, в том числе Давид Кезерашвили и Вано Мерабишвили. За Хабеишвили проголосовали 52,5% избирателей, а его главный конкурент Ника Мелия смог набрать лишь 40%. Сам Мелия уже поздравил Хабеишвили с победой. По его словам, сейчас Кезерашвили забирает "Нацдвижение" под свой контроль."Кезерашвили избрал лучшего исполнителя революционного плана, который наметило "Национальное движение", - отметил Вольский. "Шаг назад" - член "Нацдвижения" об итогах внутрипартийных выборов>>Хабеишвили известен своими радикальными заявлениями. Так, политик выступает за революционную смену власти в стране, а также за силовое освобождение осужденного экс-президента Михаила Саакашвили. Хабеишвили отметил, что во всех районах и регионах Грузии откроются офисы по освобождению экс-президента. Он также заявил, что для этой цели готов нарушить закон.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, новости, грузия, тбилиси, ника мелия, леван хабеишвили, михаил саакашвили
"Нацдвижение" превращается в революционный комитет – Вольский
18:59 30.01.2023 (обновлено: 19:19 30.01.2023)
Цель "Нацдвижения" - устроить дестабилизацию в стране, уверен политик
ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. На руинах крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) создается революционный комитет под руководством нового лидера партии Левана Хабеишвили, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.
По итогам внутрипартийных выборов, новым лидером ЕНД избран депутат парламента страны Леван Хабеишвили, которого поддерживают лица, стоящие у истоков партии, в том числе Давид Кезерашвили и Вано Мерабишвили. За Хабеишвили проголосовали 52,5% избирателей, а его главный конкурент Ника Мелия смог набрать лишь 40%. Сам Мелия уже поздравил Хабеишвили с победой.
"На руинах когда-то довольно сильной политической партии создается революционный комитет. Во всяком случае, официальные и неофициальные заявления говорят об этом, что здесь речь будет идти не о развитии Грузии по разным направлениям. Речь идет о том, как устроить дестабилизацию", - заявил Вольский.
По его словам, сейчас Кезерашвили забирает "Нацдвижение" под свой контроль.
"Кезерашвили избрал лучшего исполнителя революционного плана, который наметило "Национальное движение", - отметил Вольский.
Хабеишвили известен своими радикальными заявлениями. Так, политик выступает за революционную смену власти в стране, а также за силовое освобождение осужденного экс-президента Михаила Саакашвили. Хабеишвили отметил, что во всех районах и регионах Грузии откроются офисы по освобождению экс-президента. Он также заявил, что для этой цели готов нарушить закон.