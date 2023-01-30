https://sputnik-georgia.ru/20230130/shag-nazad---chlen-natsdvizheniya-ob-itogakh-vnutripartiynykh-vyborov-274388216.html

"Шаг назад" - член "Нацдвижения" об итогах внутрипартийных выборов

"Шаг назад" - член "Нацдвижения" об итогах внутрипартийных выборов

Циклаури останется в партии, однако не согласен с курсом новоизбранного правления 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T17:33+0400

2023-01-30T17:33+0400

2023-01-30T17:33+0400

грузия

политика

новости

михаил саакашвили

ника мелия

леван хабеишвили

единое нацдвижение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/09/260401568_0:204:1280:924_1920x0_80_0_0_c1876f139b3f95ed8188b315c9633478.jpg

ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. На внутрипартийных выборах крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" победили деньги и неформальное влияние, заявил член партии Нугзар Циклаури. По итогам голосования, победу на выборах одержал активный член "Нацдвижения", ныне депутат парламента страны Леван Хабеишвили, набрав 52,5% голосов избирателей, а его главный конкурент Ника Мелия – 40%. Сам Мелия уже поздравил Хабеишвили с победой. Как отметил Циклаури, он остается в партии, однако не согласен с курсом новоизбранного правления, а также с теми высказываниями, которые были озвучены в предвыборный период. "Также я не буду принимать никакого участия в том менеджменте, который будет создан в результате неформального влияния", - добавил Циклаури. Новоизбранный председатель партии на первом брифинге заявил, что его победа на внутрипартийных выборах принадлежит осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который в свое время основал "Нацдвижение". Он также обещал, что не остановится до тех пор, пока жизнь и здоровье экс-президента не будут обеспечены. Новый лидер "Нацдвижения" озвучил амбициозные планы на будущее >>Еще ранее, за несколько дней до выборов, Хабеишвили заявил, что готов нарушить закон, и не исключил силовое освобождение Саакашвили. По его словам, во всех районах и регионах Грузии откроются офисы по освобождению экс-президента Грузии. О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили. Мелия рассказал, останется ли в "Нацдвижении" после поражения на выборах >>Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя. Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, михаил саакашвили, ника мелия, леван хабеишвили, единое нацдвижение