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"Шаг назад" - член "Нацдвижения" об итогах внутрипартийных выборов
"Шаг назад" - член "Нацдвижения" об итогах внутрипартийных выборов
Циклаури останется в партии, однако не согласен с курсом новоизбранного правления 30.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-30T17:33+0400
2023-01-30T17:33+0400
2023-01-30T17:33+0400
грузия
политика
новости
михаил саакашвили
ника мелия
леван хабеишвили
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. На внутрипартийных выборах крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" победили деньги и неформальное влияние, заявил член партии Нугзар Циклаури. По итогам голосования, победу на выборах одержал активный член "Нацдвижения", ныне депутат парламента страны Леван Хабеишвили, набрав 52,5% голосов избирателей, а его главный конкурент Ника Мелия – 40%. Сам Мелия уже поздравил Хабеишвили с победой. Как отметил Циклаури, он остается в партии, однако не согласен с курсом новоизбранного правления, а также с теми высказываниями, которые были озвучены в предвыборный период. "Также я не буду принимать никакого участия в том менеджменте, который будет создан в результате неформального влияния", - добавил Циклаури. Новоизбранный председатель партии на первом брифинге заявил, что его победа на внутрипартийных выборах принадлежит осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который в свое время основал "Нацдвижение". Он также обещал, что не остановится до тех пор, пока жизнь и здоровье экс-президента не будут обеспечены. Новый лидер "Нацдвижения" озвучил амбициозные планы на будущее >>Еще ранее, за несколько дней до выборов, Хабеишвили заявил, что готов нарушить закон, и не исключил силовое освобождение Саакашвили. По его словам, во всех районах и регионах Грузии откроются офисы по освобождению экс-президента Грузии. О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили. Мелия рассказал, останется ли в "Нацдвижении" после поражения на выборах >>Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя. Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, ника мелия, леван хабеишвили, единое нацдвижение
грузия, политика, новости, михаил саакашвили, ника мелия, леван хабеишвили, единое нацдвижение
"Шаг назад" - член "Нацдвижения" об итогах внутрипартийных выборов
Циклаури останется в партии, однако не согласен с курсом новоизбранного правления
ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. На внутрипартийных выборах крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" победили деньги и неформальное влияние, заявил член партии Нугзар Циклаури.
По итогам голосования, победу на выборах одержал активный член "Нацдвижения", ныне депутат парламента страны Леван Хабеишвили, набрав 52,5% голосов избирателей, а его главный конкурент Ника Мелия – 40%. Сам Мелия уже поздравил Хабеишвили с победой.
"Сегодняшнее решение означает, что деньги и неформальные влияния победили в этой партии над политикой и политическими идеалами. В то же время, до тех пор, пока Михаил Саакашвили находится в тюрьме, лично для меня, как и для многих моих друзей, политические цели на сегодняшнем политическом этапе остаются неизменными", - заявил Циклаури.
Как отметил Циклаури, он остается в партии, однако не согласен с курсом новоизбранного правления, а также с теми высказываниями, которые были озвучены в предвыборный период.
"Также я не буду принимать никакого участия в том менеджменте, который будет создан в результате неформального влияния", - добавил Циклаури.
Новоизбранный председатель партии на первом брифинге заявил, что его победа на внутрипартийных выборах принадлежит осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который в свое время основал "Нацдвижение". Он также обещал, что не остановится до тех пор, пока жизнь и здоровье экс-президента не будут обеспечены.
Еще ранее, за несколько дней до выборов, Хабеишвили заявил, что готов нарушить закон, и не исключил силовое освобождение Саакашвили. По его словам, во всех районах и регионах Грузии откроются офисы по освобождению экс-президента Грузии.
О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили.
Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя.
Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента.