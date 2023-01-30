https://sputnik-georgia.ru/20230130/novyy-lider-natsdvizheniya-ozvuchil-plany-na-buduschee-274385112.html

Новый лидер "Нацдвижения" озвучил амбициозные планы на будущее

Новый лидер "Нацдвижения" озвучил амбициозные планы на будущее

"Национальное движение" доказало, что ее поражение и вывод из поля боя невозможны, отметил политик 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T15:24+0400

2023-01-30T15:24+0400

2023-01-30T15:41+0400

политика

грузия

новости

леван хабеишвили

ника мелия

грузинская мечта

михаил саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/1e/274372647_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0e8724c00494a6ebd639972d4065531f.jpg

ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. С сегодняшнего дня в Грузии начинается движение к успеху, залог которого заложен в свержении правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявил новый лидер самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили.Внутрипартийные выборы председателя "Нацдвижения" проходили с 28 по 30 января. По итогам голосования, активный член "Нацдвижения", ныне депутат парламента страны Леван Хабеишвили набрал 52,5% голосов избирателей, а его главный конкурент Ника Мелия – 40%. Сам Мелия уже поздравил Хабеишвили с победой. По его словам, этими выборами "Национальное движение" доказало, что ее поражение и вывод из поля боя просто невозможны."Мы доказали всем – и врагам и друзьям, всем внутри страны и за ее пределами, что мы верны ценностям, которые легли в основу "Национального движения", мы верны ценностям, которые сотворили "Революцию роз", – подчеркнул Хабеишвили. ЕНД – единственная партия в Грузии, которая делом доказывает приверженность западным демократическим ценностям, отметил Хабеишвили. "Безусловно, мы не собираемся праздновать. С сегодняшнего дня начинается процесс, который приведет нашу страну к успеху, как в свое время это сделал Миша и его соратники в 2003 году (во время Революция роз – ред.)", – заявил Хабеишвили. Саакашвили будут освобождать силой? Реакция на заявление Хабеишвили>>По его словам, с сегодняшнего дня с новой энергией и настроем начинается сложная, но непрерывная борьба для поражения правящей силы "Грузинская мечта". "Именно этому с сегодняшнего дня "Национальное движение" будет открыто для каждого нового человека, для всех наших старых или новых соратников, которые могут положить хоть один кирпич в этой борьбе", – отметил Хабеишвили. При этом Хабеишвили отметил, что его победа на внутрипартийных выборах принадлежит осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который в свое время основал "Нацдвижение". За несколько дней до выборов Хабеишвили заявил, что готов нарушить закон и не исключил силовое освобождение Саакашвили. По его словам, во всех районах и регионах Грузии откроются офисы по освобождению экс-президента Грузии. Выборы председателя "Нацдвижения" были назначены после того, как взбунтовалась часть лидеров партии, так называемая "старая гвардия" во главе с Хабеишвили. Они обвинили Мелия в пассивности, когда дело касается освобождения Саакашвили из заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, леван хабеишвили, ника мелия, грузинская мечта, михаил саакашвили