https://sputnik-georgia.ru/20230130/posledstviya-defolta-budut-katastroficheskimi---minfin-ssha-preduprezhdaet-274388394.html

Последствия дефолта будут катастрофическими - Минфин США предупреждает

Последствия дефолта будут катастрофическими - Минфин США предупреждает

Вслед за возможным дефолтом экономика страны столкнется с растущей по спирали рецессией заодно с финансовым кризисом, заявила министр 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T17:55+0400

2023-01-30T17:55+0400

2023-01-30T17:55+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Дефолт США приведет к разрушительным последствиям и катастрофе, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен.США в январе исчерпали лимиты заимствований и приступили к "экстраординарным мерам", первой из которых стала приостановка взносов в социальные и пенсионные фонды. Позднее Минфин перестал инвестировать в Фонд ценных бумаг правительства, который является частью пенсионной системы федеральных служащих.Министр финансов подтвердила, что угроза такого сценария заставляет ее нервничать и что вслед за возможным дефолтом экономика страны столкнется с "растущей по спирали рецессией" заодно с финансовым кризисом."Расходы (государства) должны будут сократиться, чтобы соответствовать налоговым поступлениям", – добавила она, комментируя отсутствие решения по росту допустимого уровня госдолга.Йеллен ожидает, что вслед за расходами государства сократятся и траты населения из-за "психологических последствий", которые "могут еще сильнее влиять на расходы и усиливать рецессию".Минфин США: страна оказалась перед угрозой дефолта >>Глава Минфина подчеркнула, что президент США Джо Байден и руководство конгресса ответственны за то, чтобы найти решение и поднять потолок госдолга.Байден согласился на встречу со спикером палаты представителей конгресса США Кевином Маккарти, но исключил какие-либо переговоры о расширении лимитов заимствований, заявив, что конгресс должен безоговорочно принять такое решение во избежание дефолта США. Маккарти назвал отказ президента от обсуждения потолка госдолга "безответственным" и предупредил, что затягивание переговоров увеличивает финансовые риски для Америки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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