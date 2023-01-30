https://sputnik-georgia.ru/20230130/posledstviya-defolta-budut-katastroficheskimi---minfin-ssha-preduprezhdaet-274388394.html
Последствия дефолта будут катастрофическими - Минфин США предупреждает
Последствия дефолта будут катастрофическими - Минфин США предупреждает
Вслед за возможным дефолтом экономика страны столкнется с растущей по спирали рецессией заодно с финансовым кризисом, заявила министр 30.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-30T17:55+0400
2023-01-30T17:55+0400
2023-01-30T17:55+0400
в мире
новости
экономика
сша
джанет йеллен
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23910/21/239102163_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_2f370478ea3e2a992e5db9eb2d5ee678.jpg
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Дефолт США приведет к разрушительным последствиям и катастрофе, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен.США в январе исчерпали лимиты заимствований и приступили к "экстраординарным мерам", первой из которых стала приостановка взносов в социальные и пенсионные фонды. Позднее Минфин перестал инвестировать в Фонд ценных бумаг правительства, который является частью пенсионной системы федеральных служащих.Министр финансов подтвердила, что угроза такого сценария заставляет ее нервничать и что вслед за возможным дефолтом экономика страны столкнется с "растущей по спирали рецессией" заодно с финансовым кризисом."Расходы (государства) должны будут сократиться, чтобы соответствовать налоговым поступлениям", – добавила она, комментируя отсутствие решения по росту допустимого уровня госдолга.Йеллен ожидает, что вслед за расходами государства сократятся и траты населения из-за "психологических последствий", которые "могут еще сильнее влиять на расходы и усиливать рецессию".Минфин США: страна оказалась перед угрозой дефолта >>Глава Минфина подчеркнула, что президент США Джо Байден и руководство конгресса ответственны за то, чтобы найти решение и поднять потолок госдолга.Байден согласился на встречу со спикером палаты представителей конгресса США Кевином Маккарти, но исключил какие-либо переговоры о расширении лимитов заимствований, заявив, что конгресс должен безоговорочно принять такое решение во избежание дефолта США. Маккарти назвал отказ президента от обсуждения потолка госдолга "безответственным" и предупредил, что затягивание переговоров увеличивает финансовые риски для Америки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23910/21/239102163_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_be273d166592cd64bc639fa18476c8a3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, экономика, сша, джанет йеллен, джо байден
в мире, новости, экономика, сша, джанет йеллен, джо байден
Последствия дефолта будут катастрофическими - Минфин США предупреждает
Вслед за возможным дефолтом экономика страны столкнется с растущей по спирали рецессией заодно с финансовым кризисом, заявила министр
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Дефолт США приведет к разрушительным последствиям и катастрофе, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен.
США в январе исчерпали лимиты заимствований и приступили к "экстраординарным мерам", первой из которых стала приостановка взносов в социальные и пенсионные фонды. Позднее Минфин перестал инвестировать в Фонд ценных бумаг правительства, который является частью пенсионной системы федеральных служащих.
"Это будет разрушительным, это катастрофа", – ответила Йеллен на вопрос о последствиях дефолта в Соединенных Штатах Америки в интервью Axios.
Министр финансов подтвердила, что угроза такого сценария заставляет ее нервничать и что вслед за возможным дефолтом экономика страны столкнется с "растущей по спирали рецессией" заодно с финансовым кризисом.
"Расходы (государства) должны будут сократиться, чтобы соответствовать налоговым поступлениям", – добавила она, комментируя отсутствие решения по росту допустимого уровня госдолга.
Йеллен ожидает, что вслед за расходами государства сократятся и траты населения из-за "психологических последствий", которые "могут еще сильнее влиять на расходы и усиливать рецессию".
Глава Минфина подчеркнула, что президент США Джо Байден и руководство конгресса ответственны за то, чтобы найти решение и поднять потолок госдолга.
Байден согласился на встречу со спикером палаты представителей конгресса США Кевином Маккарти, но исключил какие-либо переговоры о расширении лимитов заимствований, заявив, что конгресс должен безоговорочно принять такое решение во избежание дефолта США. Маккарти назвал отказ президента от обсуждения потолка госдолга "безответственным" и предупредил, что затягивание переговоров увеличивает финансовые риски для Америки.