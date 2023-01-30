https://sputnik-georgia.ru/20230130/saakashvili-priznal-chto-yavlyaetsya-agentom---sila-naroda-274387325.html

Саакашвили признал, что является агентом - "Сила народа"

Саакашвили признал, что является агентом - "Сила народа"

Удел агента - беспрекословно подчиняться хозяину, даже если это навредит твоей стране, подчеркнули авторы заявления 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T16:06+0400

2023-01-30T16:06+0400

2023-01-30T16:18+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью немецкими СМИ признал, что является агентом, об этом говорится в заявлении общественного движения "Сила Народа". Ранее Саакашвили дал интервью немецкому изданию Spiegel, где, в частности, обвинил Россию в организации своего возвращения в Грузию и не исключил, что его возвращение в октябре 2021 года планировали внедренные Россией агенты. Как отмечают члены "Силы народа", подтвердилось то, что они уже давно утверждают – помещение экс-президента в грузовой контейнер и отправление из Украины в Грузию было спланировано так, что он даже должным образом не был информирован о деталях плана. Быть агентством чужой страны изначально означает рабство, вне зависимости от того, на службе какого государства ты находишься - России, Америки или совершенно безобидной Новой Зеландии, говорится в заявлении. "При посвящении в агенты вы подписываете условие выполнять все задания своего хозяина с закрытыми глазами. Соответственно, между состояниями агента и раба нет существенной разницы", - отмечено в заявлении. По мнению авторов заявления, наличие агента во главе власти представляет большую угрозу для государства. "Между родиной и хозяином агент всегда будет отдавать предпочтение хозяину. Из страха перед хозяином или для того, чтобы завоевать его благосклонность, он слепо подпишет любое поручение, даже если поручение подразумевает принесение в жертву собственной родины", - говорится в заявлении. Диагнозы недостоверны? К делу Саакашвили приобщили новые материалы>>Помимо вышеперечисленных факторов, в наших реалиях у агента есть одно серьезное искушение - агент знает, что хозяин помогает ему захватить власть, поработить население страны и присоединиться к его грабежу, что население Грузии однажды уже тяжело испытало на себе в 2004-2012 годах. "Репрессии, бизнес-рэкет, коррупция, которые были почерком правительства Саакашвили, на самом деле были продиктованы хозяином. Перспектива вернуть себе власть, ограбить народ и распределить награбленное — главный соблазн, толкающий агентов к молчаливому повиновению своему хозяину", - отмечено в заявлении. Грузинский народ никогда не должен допустить возвращения агентуры к власти, чтобы мир и развитие в Грузии никогда больше не столкнулись с угрозой, отмечают авторы заявления. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, новая зеландия, украина, тбилиси, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, тбилисский городской суд