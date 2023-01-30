https://sputnik-georgia.ru/20230130/saakashvili-priznal-chto-yavlyaetsya-agentom---sila-naroda-274387325.html
Саакашвили признал, что является агентом - "Сила народа"
Саакашвили признал, что является агентом - "Сила народа"
Удел агента - беспрекословно подчиняться хозяину, даже если это навредит твоей стране, подчеркнули авторы заявления 30.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-30T16:06+0400
2023-01-30T16:06+0400
2023-01-30T16:18+0400
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валерий гелашвили
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тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью немецкими СМИ признал, что является агентом, об этом говорится в заявлении общественного движения "Сила Народа". Ранее Саакашвили дал интервью немецкому изданию Spiegel, где, в частности, обвинил Россию в организации своего возвращения в Грузию и не исключил, что его возвращение в октябре 2021 года планировали внедренные Россией агенты. Как отмечают члены "Силы народа", подтвердилось то, что они уже давно утверждают – помещение экс-президента в грузовой контейнер и отправление из Украины в Грузию было спланировано так, что он даже должным образом не был информирован о деталях плана. Быть агентством чужой страны изначально означает рабство, вне зависимости от того, на службе какого государства ты находишься - России, Америки или совершенно безобидной Новой Зеландии, говорится в заявлении. "При посвящении в агенты вы подписываете условие выполнять все задания своего хозяина с закрытыми глазами. Соответственно, между состояниями агента и раба нет существенной разницы", - отмечено в заявлении. По мнению авторов заявления, наличие агента во главе власти представляет большую угрозу для государства. "Между родиной и хозяином агент всегда будет отдавать предпочтение хозяину. Из страха перед хозяином или для того, чтобы завоевать его благосклонность, он слепо подпишет любое поручение, даже если поручение подразумевает принесение в жертву собственной родины", - говорится в заявлении. Диагнозы недостоверны? К делу Саакашвили приобщили новые материалы>>Помимо вышеперечисленных факторов, в наших реалиях у агента есть одно серьезное искушение - агент знает, что хозяин помогает ему захватить власть, поработить население страны и присоединиться к его грабежу, что население Грузии однажды уже тяжело испытало на себе в 2004-2012 годах. "Репрессии, бизнес-рэкет, коррупция, которые были почерком правительства Саакашвили, на самом деле были продиктованы хозяином. Перспектива вернуть себе власть, ограбить народ и распределить награбленное — главный соблазн, толкающий агентов к молчаливому повиновению своему хозяину", - отмечено в заявлении. Грузинский народ никогда не должен допустить возвращения агентуры к власти, чтобы мир и развитие в Грузии никогда больше не столкнулись с угрозой, отмечают авторы заявления. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, новая зеландия, украина, тбилиси, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, тбилисский городской суд
грузия, новости, новая зеландия, украина, тбилиси, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, тбилисский городской суд
Саакашвили признал, что является агентом - "Сила народа"
16:06 30.01.2023 (обновлено: 16:18 30.01.2023)
Удел агента - беспрекословно подчиняться хозяину, даже если это навредит твоей стране, подчеркнули авторы заявления
ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью немецкими СМИ признал, что является агентом, об этом говорится в заявлении общественного движения "Сила Народа".
Ранее Саакашвили дал интервью немецкому изданию Spiegel, где, в частности, обвинил Россию в организации своего возвращения в Грузию и не исключил, что его возвращение в октябре 2021 года планировали внедренные Россией агенты.
Как отмечают члены "Силы народа", подтвердилось то, что они уже давно утверждают – помещение экс-президента в грузовой контейнер и отправление из Украины в Грузию было спланировано так, что он даже должным образом не был информирован о деталях плана.
"Таков удел агента: он должен подчиняться любому приказу хозяина без права задавать вопросы. Свобода выбора рабства — один из основных идеологических опор современного псевдолиберализма", - отмечено в заявлении.
Быть агентством чужой страны изначально означает рабство, вне зависимости от того, на службе какого государства ты находишься - России, Америки или совершенно безобидной Новой Зеландии, говорится в заявлении.
"При посвящении в агенты вы подписываете условие выполнять все задания своего хозяина с закрытыми глазами. Соответственно, между состояниями агента и раба нет существенной разницы", - отмечено в заявлении.
По мнению авторов заявления, наличие агента во главе власти представляет большую угрозу для государства.
"Между родиной и хозяином агент всегда будет отдавать предпочтение хозяину. Из страха перед хозяином или для того, чтобы завоевать его благосклонность, он слепо подпишет любое поручение, даже если поручение подразумевает принесение в жертву собственной родины", - говорится в заявлении.
Помимо вышеперечисленных факторов, в наших реалиях у агента есть одно серьезное искушение - агент знает, что хозяин помогает ему захватить власть, поработить население страны и присоединиться к его грабежу, что население Грузии однажды уже тяжело испытало на себе в 2004-2012 годах.
"Репрессии, бизнес-рэкет, коррупция, которые были почерком правительства Саакашвили, на самом деле были продиктованы хозяином. Перспектива вернуть себе власть, ограбить народ и распределить награбленное — главный соблазн, толкающий агентов к молчаливому повиновению своему хозяину", - отмечено в заявлении.
Грузинский народ никогда не должен допустить возвращения агентуры к власти, чтобы мир и развитие в Грузии никогда больше не столкнулись с угрозой, отмечают авторы заявления.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".