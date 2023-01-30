https://sputnik-georgia.ru/20230130/diagnozy-nedostoverny-k-delu-saakashvili-priobschili-novye-materialy-274383286.html

Диагнозы недостоверны? К делу Саакашвили приобщили новые материалы

Диагнозы недостоверны? К делу Саакашвили приобщили новые материалы

Защита Саакашвили расценила решение судьи как предвзятость 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T15:03+0400

2023-01-30T15:03+0400

2023-01-30T15:25+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе приобщил к материалам дела по вопросу освобождения или отсрочки наказания экс-президента Михаила Саакашвили медицинское заключение Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули. Национальное бюро экспертизы опровергло достоверность психиатрического, неврологического и гастроэнтерологического диагнозов, указанных в медицинском заключении психо-реабилитационного центра для жертв пыток, насилия и стрессового воздействия "Эмпатия". В этом заключении говорится, что у Саакашвили, помимо прочего, деменция и кахексия, что является основанием для его освобождения. Защита Саакашвили была против приобщения заключения Национального бюро экспертизы к делу в качестве доказательства. По их мнению, судья своим решением допустил факт предвзятости суда. Адвокаты, родные и соратники экс-президента Грузии, гражданина Украины, уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. В Тбилисском городском суде на основе ходатайства защиты Саакашвили уже более месяца рассматривается вопрос его освобождения или отсрочки наказания по состоянию здоровья. Чтобы подкрепить свою позицию, защита экс-президента привлекла к делу в том числе британского психиатра Корнелиус Катона, а также пятерых американских экспертов – хирурга-ортопеда Джеймса Коби, гастроэнтеролога Стюарта Финкеля, невролога Шахина Эммануэля Лахани, токсиколога Дэвида Смита и эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита, которые уже дали показания в суде. Британский психиатр на суде: Саакашвили с его диагнозом не должен сидеть в тюрьме>>Иностранные эксперты заявили, что Саакашвили тяжело болен и лечение в нынешних условиях не дает результатов. По их словам, если экс-президенту не предоставить возможность лечения в специализированной клинике за рубежом, состояние здоровья может ухудшиться настолько, что приведет к летальному исходу. Экс-президент лишь раз принял участие в заседании, и то по видеосвязи, так как врачи не дают рекомендацию транспортировки в суд. С 12 мая 2022 года он находится в гражданской клинике "Вивамеди".Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления."Перекрещивалась у палаты" – медсестра рассказала о сложностях лечения Саакашвили>>Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, украина, тбилиси, одесская область, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, тбилисский городской суд