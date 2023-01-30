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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 30 января до 5 февраля

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 30 января до 5 февраля

Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе порадуют солнечные дни 30.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-30T11:11+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют преимущественно ясную и солнечную погоду в Тбилиси на этой неделе. В понедельник, 30 января, в столице ожидается преимущественно ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс два градуса, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 9 градусов тепла. Скорость ветра 6-11 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:13. Во вторник, 31 января, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 08:14. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 1 градус, а днем столбик термометра поднимется до 5 градусов тепла. Скорость ветра 5-10 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:14. В среду, 1 февраля, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная и местами облачная погода. Восход солнца будет в 08:13. Минимальная температура воздуха ночью составит ноль градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 9 градусов тепла. Закат в Тбилиси будет в 18:15. В четверг, 2 февраля, погода в столице Грузии испортится. Временами ожидается облачность и снег с дождем. Восход солнца будет в 08:12. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 1 градус, а днем поднимется максимум до 7 градусов тепла. Закат в Тбилиси будет в 18:17. В пятницу, 3 февраля, в Тбилиси погода прояснится. Синоптики прогнозируют в этот день солнечную погоду. Восход солнца будет в 08:11. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс один градус, а днем прогреется максимум до 7 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:18. В субботу, 4 февраля, в Тбилиси погода будет преимущественно ясной. Восход солнца будет в 08:10. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс один градус, днем воздух прогреется до 8 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:19. В воскресенье, 22 января, в столице Грузии будет облачная погода. Восход солнца будет в 08:09. Минимальная температура воздуха ночью составит ноль градусов, а днем поднимется максимум до 8 градусов. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:20.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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