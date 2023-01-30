https://sputnik-georgia.ru/20230130/tselyu-gruzinskikh-regbistov-yavlyaetsya-vyigrat-chempionat-evropy---trener-sbornoy-274395988.html

Целью грузинских регбистов является выиграть чемпионат Европы - тренер сборной

Целью грузинских регбистов является выиграть чемпионат Европы - тренер сборной

Сборной предстоит сыграть в общей сложности 8 игр до чемпионата мира 2023 года - 5 в рамках первенства Европы и три товарищеских матча 30.01.2023, Sputnik Грузия

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2023-01-30T21:21+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили заявил, что главной задачей для борджгалоснеби является победа в чемпионате Европы. Сборная Грузии выигрывала чемпионат Европы 14 раз. С 2018 года борджгалоснеби являются бессменными обладателями престижного титула. Первый матч ЧЕ борджгалоснеби проведут с Германией 5 февраля в 13:00 на стадионе "Авчала". "У нас осталось очень мало времени на эксперименты, и, если не считать травмированных игроков, мы собрали оптимальный состав. У нас также есть несколько новичков, которых мы хотим увидеть в действии перед чемпионатом мира", - сказал Маисашвили. Затем борджгалоснеби сыграют два матча на выезде - 11 февраля против Нидерландов в Амстердаме (16:15 по тбилисскому времени), а 18-го против Испании в Торрелавеге (22:00). Сборная Грузии по регби готовится к матчам чемпионата Европы >>Как рассказал тренер, из-за дисквалификации капитан команды Мераб Шарикадзе пропустит первые игры. Формат чемпионата Европы по регби претерпел изменения – количество участников увеличилось с шести до восьми команд. Испания, Нидерланды и Германия сыграют вместе с Грузией в группе A, а Румыния, Португалия, Бельгия и Польша — в группе B. Полуфиналы ЧЕ пройдут 4-5 марта, а финалы 18-19 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок европейских наций по регби