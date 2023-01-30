https://sputnik-georgia.ru/20230130/tselyu-gruzinskikh-regbistov-yavlyaetsya-vyigrat-chempionat-evropy---trener-sbornoy-274395988.html
Целью грузинских регбистов является выиграть чемпионат Европы - тренер сборной
Целью грузинских регбистов является выиграть чемпионат Европы - тренер сборной
Сборной предстоит сыграть в общей сложности 8 игр до чемпионата мира 2023 года - 5 в рамках первенства Европы и три товарищеских матча 30.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-30T21:21+0400
2023-01-30T21:21+0400
2023-01-30T21:21+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили заявил, что главной задачей для борджгалоснеби является победа в чемпионате Европы. Сборная Грузии выигрывала чемпионат Европы 14 раз. С 2018 года борджгалоснеби являются бессменными обладателями престижного титула. Первый матч ЧЕ борджгалоснеби проведут с Германией 5 февраля в 13:00 на стадионе "Авчала". "У нас осталось очень мало времени на эксперименты, и, если не считать травмированных игроков, мы собрали оптимальный состав. У нас также есть несколько новичков, которых мы хотим увидеть в действии перед чемпионатом мира", - сказал Маисашвили. Затем борджгалоснеби сыграют два матча на выезде - 11 февраля против Нидерландов в Амстердаме (16:15 по тбилисскому времени), а 18-го против Испании в Торрелавеге (22:00). Сборная Грузии по регби готовится к матчам чемпионата Европы >>Как рассказал тренер, из-за дисквалификации капитан команды Мераб Шарикадзе пропустит первые игры. Формат чемпионата Европы по регби претерпел изменения – количество участников увеличилось с шести до восьми команд. Испания, Нидерланды и Германия сыграют вместе с Грузией в группе A, а Румыния, Португалия, Бельгия и Польша — в группе B. Полуфиналы ЧЕ пройдут 4-5 марта, а финалы 18-19 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок европейских наций по регби
спорт, грузия, новости, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок европейских наций по регби
Целью грузинских регбистов является выиграть чемпионат Европы - тренер сборной
Сборной предстоит сыграть в общей сложности 8 игр до чемпионата мира 2023 года - 5 в рамках первенства Европы и три товарищеских матча
ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили заявил, что главной задачей для борджгалоснеби является победа в чемпионате Европы.
Сборная Грузии выигрывала чемпионат Европы 14 раз. С 2018 года борджгалоснеби являются бессменными обладателями престижного титула.
"Традиционно первой целью является победа на чемпионате Европы по регби, но мы не должны забывать, что нам предстоит сыграть в общей сложности 8 игр до чемпионата мира 2023 года — 5 в Европе по регби и три матча-разминки в августе", - сказал Маисашвили.
Первый матч ЧЕ борджгалоснеби проведут с Германией 5 февраля в 13:00 на стадионе "Авчала".
"У нас осталось очень мало времени на эксперименты, и, если не считать травмированных игроков, мы собрали оптимальный состав. У нас также есть несколько новичков, которых мы хотим увидеть в действии перед чемпионатом мира", - сказал Маисашвили.
Затем борджгалоснеби сыграют два матча на выезде - 11 февраля против Нидерландов в Амстердаме (16:15 по тбилисскому времени), а 18-го против Испании в Торрелавеге (22:00).
Как рассказал тренер, из-за дисквалификации капитан команды Мераб Шарикадзе пропустит первые игры.
Формат чемпионата Европы по регби претерпел изменения – количество участников увеличилось с шести до восьми команд. Испания, Нидерланды и Германия сыграют вместе с Грузией в группе A, а Румыния, Португалия, Бельгия и Польша — в группе B.
Полуфиналы ЧЕ пройдут 4-5 марта, а финалы 18-19 марта.