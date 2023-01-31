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Что написал Блинкен в послании Лаврову
Что написал Блинкен в послании Лаврову
Послание госсекретаря США Энтони Блинкена по ситуации на Украине содержит только призывы к РФ "уйти и прекратить", заявил министр иностранных дел РФ 31.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-31T19:47+0400
2023-01-31T19:47+0400
2023-01-31T19:47+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв - Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что получил от своего египетского коллеги Самеха Шукри "определенное послание" госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине.Встреча американского госсекретаря с египетским министром состоялась в Каире накануне. Именно с Египта Блинкен начал свое ближневосточное турне.Он напомнил, что Россия всегда заявляла о готовности выслушать любое серьезное – последнее слово глава МИД РФ особо подчеркнул – предложение, направленное на урегулирования текущей ситуации "в ее всеобъемлющем контексте"."В этой связи мы услышали в очередной раз переданное через господина министра послание, о том, что Россия должна прекратить, Россия должна уйти, и тогда все будет хорошо", – заявил Лавров по итогам переговоров с Шукри в Москве.Война Запада против России уже не гибридная, а настоящая – Лавров >>И добавил, что вторую часть американский госсекретарь не передал, ее, по словам Лаврова, изложил генсек НАТО Столтенберг, во время визита в Корею."Он (Столтенберг – Sputnik) в одном из своих выступлений сказал, что Россия должна проиграть, Россия должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтобы проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад. И проиграет, сказал Столтенберг, весь мир", – привел слова генсека НАТО Сергей Лавров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, новости, сша, политика, сергей лавров, мид россии, нато, госдепартамент сша, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, россия, новости, сша, политика, сергей лавров, мид россии, нато, госдепартамент сша, обострение ситуации вокруг украины 2022
Что написал Блинкен в послании Лаврову
Послание госсекретаря США Энтони Блинкена по ситуации на Украине содержит только призывы к РФ "уйти и прекратить", заявил министр иностранных дел РФ
ТБИЛИСИ, 31 янв - Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что получил от своего египетского коллеги Самеха Шукри "определенное послание" госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине.
Встреча американского госсекретаря с египетским министром состоялась в Каире накануне. Именно с Египта Блинкен начал свое ближневосточное турне.
"Господин министр (иностранных дел Египта) сказал, что он передал определенное послание от госсекретаря Блинкена, который был недавно с визитом в Каире. Я это подтверждаю", – сказал Лавров.
Он напомнил, что Россия всегда заявляла о готовности выслушать любое серьезное – последнее слово глава МИД РФ особо подчеркнул – предложение, направленное на урегулирования текущей ситуации "в ее всеобъемлющем контексте".
"В этой связи мы услышали в очередной раз переданное через господина министра послание, о том, что Россия должна прекратить, Россия должна уйти, и тогда все будет хорошо", – заявил Лавров по итогам переговоров с Шукри в Москве.
И добавил, что вторую часть американский госсекретарь не передал, ее, по словам Лаврова, изложил генсек НАТО Столтенберг, во время визита в Корею.
"Он (Столтенберг – Sputnik) в одном из своих выступлений сказал, что Россия должна проиграть, Россия должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтобы проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад. И проиграет, сказал Столтенберг, весь мир", – привел слова генсека НАТО Сергей Лавров.