https://sputnik-georgia.ru/20230131/gruzinskaya-produktsiya-byla-predstavlena-na-zelenoy-nedele-v-berline-274430048.html

Грузинская продукция была представлена на "Зеленой неделе" в Берлине

Грузинская продукция была представлена на "Зеленой неделе" в Берлине

Грузинские компании представили на выставке свою продукцию - вино, алкогольные напитки, натуральные соки, мед 31.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-31T17:05+0400

2023-01-31T17:05+0400

2023-01-31T17:05+0400

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отар шамугия

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Шестнадцать грузинских компаний приняли участие в крупнейшей в мире продовольственной выставке "Зеленая неделя 2023" в Берлине, говорится в сообщении на сайте Агентства развития села. Стенд Грузии на мероприятии был представлен при поддержке Минсельхоза и Агентства развития села. Глава ведомства Отар Шамугия принял у стенда Грузии высокопоставленных гостей из разных стран. Грузинские компании ознакомили посетителей выставки со своей продукцией: вином, алкогольными напитками, натуральными соками, медом и т.д. Грузинское вино попробует покорить Францию >>Основная часть компаний-участников - бенефициары государственных программ. Международная Зеленая неделя - это уникальная международная выставка продуктов питания, сельского хозяйства и садоводства. Производители со всего мира используют эту выставку как рынок продаж и тестирования, а также для укрепления имиджа. В этом году количество посетителей берлинской выставки превысило 400 тысяч.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, берлин, отар шамугия , министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии