https://sputnik-georgia.ru/20230125/gruzinskoe-vino-poprobuet-pokorit-frantsiyu-274213837.html
Грузинское вино попробует покорить Францию
Грузинское вино попробует покорить Францию
В первой зарубежной винной выставке в текущем году примут участие 13 винодельческих компаний Грузии 25.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-25T07:32+0400
2023-01-25T07:32+0400
2023-01-25T07:32+0400
грузия
новости
экономика
национальное агентство вина
франция
вино и виноделие грузии
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ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Винные компании из Грузии примут участие в международной выставке вина VinExpo Paris, которая состоится 13-15 февраля в Париже, сообщается на сайте Национального агентства вина. Популяризация грузинского вина и диверсификация рынков является приоритетом правительства страны. На продвижение вина на стратегических рынках Национальное агентство вина тратит до 12 миллионов лари ежегодно. По информации агентства, это будет первая зарубежная винная выставка в текущем году, в которой примут участие грузинские виноделы. В парижской выставке примут участие 13 винодельческих компаний Грузии. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари. По данным Национального агентства вина, за 11 месяцев 2022 года из Грузии экспортировано 91,4 млн литров вина. Этот объем уже превышает рекордный показатель 2021 года – 80,5 млн литров. Россия остается самым крупным покупателем грузинского вина >>По данным Национального агентства вина, в 2021 году Грузия экспортировала 107 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 62 страны, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эти показатели являются рекордными за всю историю страны. Россия была на первом месте среди основных стран-импортеров грузинского вина, куда было экспортировано более 62 миллионов бутылок – 57% от общего объема экспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, национальное агентство вина, франция, вино и виноделие грузии, грузинское вино
грузия, новости, экономика, национальное агентство вина, франция, вино и виноделие грузии, грузинское вино
Грузинское вино попробует покорить Францию
В первой зарубежной винной выставке в текущем году примут участие 13 винодельческих компаний Грузии
ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Винные компании из Грузии примут участие в международной выставке вина VinExpo Paris, которая состоится 13-15 февраля в Париже, сообщается на сайте Национального агентства вина.
Популяризация грузинского вина и диверсификация рынков является приоритетом правительства страны. На продвижение вина на стратегических рынках Национальное агентство вина тратит до 12 миллионов лари ежегодно.
По информации агентства, это будет первая зарубежная винная выставка в текущем году, в которой примут участие грузинские виноделы.
В парижской выставке примут участие 13 винодельческих компаний Грузии.
"Участие в таком мероприятии повышает узнаваемость грузинского вина на международном уровне и дает предпринимателям возможность найти новых торговых партнеров", – сказано в сообщении.
Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари.
По данным Национального агентства вина, за 11 месяцев 2022 года из Грузии экспортировано 91,4 млн литров вина. Этот объем уже превышает рекордный показатель 2021 года – 80,5 млн литров.
По данным Национального агентства вина, в 2021 году Грузия экспортировала 107 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 62 страны, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эти показатели являются рекордными за всю историю страны.
Россия была на первом месте среди основных стран-импортеров грузинского вина, куда было экспортировано более 62 миллионов бутылок – 57% от общего объема экспорта.