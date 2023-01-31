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Хабеишвили сделает радикальную оппозицию комичной – "Грузинская мечта"
Хабеишвили сделает радикальную оппозицию комичной – "Грузинская мечта"
В правящей партии считают Хабеишвили политиком без тормозов 31.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-31T13:18+0400
2023-01-31T13:18+0400
2023-01-31T13:25+0400
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Радикальный оппозиционный спектр Грузии станет более комичным с избранием Левана Хабеишвили на пост лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД), заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. По итогам внутрипартийных выборов, новым лидером ЕНД стал активный член партии, ныне депутат парламента страны Леван Хабеишвили, известный своими намерениями сместить с власти правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" революционным путем.По словам политика, избрание Хабеишвили само по себе означает ослабление радикальной оппозиции. "С этой точки зрения выборы в "Нацдвижении" завершились хорошим результатом", – отметил Кобахидзе. Хабеишвили станет головной болью для тех, кто сделал из него лидера, считает в свою очередь депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. "Нацдвижение" превращается в революционный комитет – Вольский>>"Хабеишвили является коллективным прошлым, который пока конвульсивно, но все же борется ради своего спасения. Хабеишвили говорит, что смена власти нормальными выборами не получится и говорит, что будет политиком без тормозов. Это головная боль тех, кто сначала создал из него лидера, а затем избрал", – заявил Кадагишвили в эфире телеканала PalitraNews. По его словам, "Национальное движение" избрало путь в никуда и это их осознанный выбор команды. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, леван хабеишвили, ираклий кадагишвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта
Хабеишвили сделает радикальную оппозицию комичной – "Грузинская мечта"
13:18 31.01.2023 (обновлено: 13:25 31.01.2023)
В правящей партии считают Хабеишвили политиком без тормозов
ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Радикальный оппозиционный спектр Грузии станет более комичным с избранием Левана Хабеишвили на пост лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД), заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
По итогам внутрипартийных выборов, новым лидером ЕНД стал активный член партии, ныне депутат парламента страны Леван Хабеишвили, известный своими намерениями сместить с власти правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" революционным путем.
"Думаю, что с избранием Хабеишвили оппозиционный радикальный спектр станет более комичным, нежели радикальным. Но само по себе избрание Хабеишвили является своего рода посланием, что эта радикальная ниша и стремление к поляризации являются определяющими для "Нацдвижения", – заявил Кобахидзе журналистам.
По словам политика, избрание Хабеишвили само по себе означает ослабление радикальной оппозиции.
"С этой точки зрения выборы в "Нацдвижении" завершились хорошим результатом", – отметил Кобахидзе.
Хабеишвили станет головной болью для тех, кто сделал из него лидера, считает в свою очередь депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили.
"Хабеишвили является коллективным прошлым, который пока конвульсивно, но все же борется ради своего спасения. Хабеишвили говорит, что смена власти нормальными выборами не получится и говорит, что будет политиком без тормозов. Это головная боль тех, кто сначала создал из него лидера, а затем избрал", – заявил Кадагишвили в эфире телеканала PalitraNews.
По его словам, "Национальное движение" избрало путь в никуда и это их осознанный выбор команды.