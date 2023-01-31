https://sputnik-georgia.ru/20230131/khabeishvili-sdelaet-radikalnuyu-oppozitsiyu-komichnoy---gruzinskaya-mechta-274419654.html

Хабеишвили сделает радикальную оппозицию комичной – "Грузинская мечта"

Хабеишвили сделает радикальную оппозицию комичной – "Грузинская мечта"

В правящей партии считают Хабеишвили политиком без тормозов 31.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-31T13:18+0400

2023-01-31T13:18+0400

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ираклий кобахидзе

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Радикальный оппозиционный спектр Грузии станет более комичным с избранием Левана Хабеишвили на пост лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД), заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. По итогам внутрипартийных выборов, новым лидером ЕНД стал активный член партии, ныне депутат парламента страны Леван Хабеишвили, известный своими намерениями сместить с власти правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" революционным путем.По словам политика, избрание Хабеишвили само по себе означает ослабление радикальной оппозиции. "С этой точки зрения выборы в "Нацдвижении" завершились хорошим результатом", – отметил Кобахидзе. Хабеишвили станет головной болью для тех, кто сделал из него лидера, считает в свою очередь депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. "Нацдвижение" превращается в революционный комитет – Вольский>>"Хабеишвили является коллективным прошлым, который пока конвульсивно, но все же борется ради своего спасения. Хабеишвили говорит, что смена власти нормальными выборами не получится и говорит, что будет политиком без тормозов. Это головная боль тех, кто сначала создал из него лидера, а затем избрал", – заявил Кадагишвили в эфире телеканала PalitraNews. По его словам, "Национальное движение" избрало путь в никуда и это их осознанный выбор команды. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, леван хабеишвили, ираклий кадагишвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта