https://sputnik-georgia.ru/20230131/mayning-kriptovalyuty-ostaetsya-vyzovom-dlya-vysokogornoy-svanetii-274399383.html

Майнинг криптовалюты остается вызовом для высокогорной Сванетии

Майнинг криптовалюты остается вызовом для высокогорной Сванетии

Майнинг криптовалют в последние годы считается в Грузии популярной деятельностью из-за низких тарифов на электроэнергию 31.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-31T00:07+0400

2023-01-31T00:07+0400

2023-01-31T00:07+0400

грузия

новости

экономика

национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения

давид нармания

майнинг

криптовалюта

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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Высокое потребление электроэнергии в горном районе Местия, в том числе из-за майнинга криптовалюты, приводит к частым авариям на сетях, которые не выдерживают нагрузки, заявил глава Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии GNERC Давид Нармания. С 2021 года в Грузии остро встал вопрос рекордного потребления электроэнергии майнинговыми фермами в Местия. Район привлекает майнеров из-за низких тарифов на электроэнергию, установленных для работающих в высокогорном регионе предпринимателей. А для населения электричество бесплатное. Как пояснил Нармания, причина роста потребление электроэнергии в регионе заключается в строительстве и введении в эксплуатацию новых объектов, но важной причиной остается майнинг. Проблемы, связанные с электроснабжением муниципалитета Местия, вновь стали актуальными в предновогодние дни. В течение нескольких дней электричество населению подавалось по графику, а канатные дороги были отключены. С чего все началось По данным ряда источников, в 2022 году потребление электроэнергии в Земо Сванети по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 20 млн кВт/час. В 2022 году объем потребленной электроэнергии в районе Местия составил 121,7 миллиона кВт/час. Проблема с электроэнергией в районе Местия началась в 2021 году из-за растущего числа майнеров криптовалют. Местные жители проводили акции протеста в Местия, требуя закрыть майнинговые фермы и возобновить нормальную подачу электроэнергии. Они обвиняли местные власти в бездействии и покровительстве майнерам. Проблемы с электричеством создали неудобства не только горцам, но и сократили поток туристов в высокогорную Сванетию. Мэрия Местии бьет тревогу: району не хватает электроэнергии >>В начале 2022 года местные жители поклялись на иконе отключить все действующие в регионе майнинги криптовалют. Ритуал клятвоприношения состоялся в церкви Святого Георгия. Согласно традициям гор, нарушивший клятву на иконе, опозорит себя, души и память своих предков. Однако потребление так и не снизилось. Из-за майнеров энергораспределительная компания Energo-pro Georgia пригрозила региону пересмотром и повышением тарифов на электроэнергию. Майнинг криптовалют в последние годы считается в Грузии популярной деятельностью из-за низких тарифов на электроэнергию. Высокогорные регионы Грузии для майнеров привлекательны тем, что там энергия субсидируется государством и сами жители за потребление не платят.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, давид нармания, майнинг, криптовалюта