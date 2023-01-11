https://sputnik-georgia.ru/20230111/meriya-mestii-bet-trevogu-rayonu-ne-khvataet-elektroenergii-273847919.html

Мэрия Местии бьет тревогу: району не хватает электроэнергии

Мэрия Местии бьет тревогу: району не хватает электроэнергии

Жителей призывают отключить всю технику, чтобы не мешать восстановлению электроэнергии 11.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-11T19:00+0400

2023-01-11T19:00+0400

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ТБИЛИСИ, 11 янв - Sputnik. Проблемы с подачей электроэнергии возникли в горном районе Местия из-за высокого потребления, говорится в заявлении мэрии района в соцсети. В горном районе Местия нет электричества. При этом электричество отключилось во время проведения фестиваля еды, который привлек множество туристов. Мэрия призвала жителей района отключить всю технику, в том числе и майнеры криптовалют, чтобы не мешать восстановлению электроэнергии.По данным ряда источников, в 2022 году потребление электроэнергии в Земо Сванети по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 20 млн кВт/час. В 2022 году объем потребленной электроэнергии в районе Местия составил 121,7 миллиона кВт/час. Проблема с электроэнергией в районе Местия началась в 2021 году из-за растущего числа майнеров криптовалют. Нацбанк Грузии работает над законом о криптовалюте>>Местные жители проводили акции протеста в Местия, требуя закрыть майнинговые фермы и возобновить нормальную подачу электроэнергии. Они обвиняли местные власти в бездействии и покровительстве майнерам. Проблемы с электричеством создали неудобства не только горцам, но и сократили поток туристов в высокогорную Сванетию. В начале 2022 года местные жители поклялись на иконе отключить все действующие в регионе майнинги криптовалют. Ритуал клятвоприношения состоялся в церкви Святого Георгия. Согласно традициям гор, нарушивший клятву на иконе, опозорит себя, души и память своих предков. Однако потребление так и не снизилось. Из-за майнеров энергораспределительная компания Energo-pro Georgia пригрозила региону пересмотром и повышением тарифов на электроэнергию. Майнинг криптовалют в последние годы считается в Грузии популярной деятельностью из-за низких тарифов на электроэнергию. Высокогорные регионы Грузии для майнеров привлекательны тем, что там энергия субсидируется государством и сами жители за потребление не платят.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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