https://sputnik-georgia.ru/20230131/natsdvizhenie-poteryaet-storonnikov-iz-za-merabishvili-i-kezerashvili---volskiy-274434174.html

"Нацдвижение" потеряет сторонников из-за Мерабишвили и Кезерашвили - Вольский

"Нацдвижение" потеряет сторонников из-за Мерабишвили и Кезерашвили - Вольский

Ситуация, которую создают члены ЕНД на политическом поле, вредна для страны, уверен политик 31.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-31T18:40+0400

2023-01-31T18:40+0400

2023-01-31T18:47+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" потеряет большое количество своих сторонников из-за экс-главы МВД Грузии Вано Мерабишвили и экс-министра обороны Давид Кезерашвили, заявил вице-спикер парламента, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Кезерашвили и Мерабишвили, которые стояли у истоков "Нацдвижения", поддерживают Левана Хабеишвили, который в результате внутрипартийных выборов был избран на пост председателя ЕНД. Ситуация, которую они создают на политическом поле, вредна для страны, так как, по мнению Вольского, здесь нет здоровой конкуренции. "В руках этих людей политическая партия не может формироваться и развиваться. Это будет революционный комитет, задача которого - приведение к власти людей, которые грабили бюджет, пытали и принимали активное участие в садистском правлении", - заявил Вольский. Новоизбранный председатель партии на первом брифинге заявил, что его победа на внутрипартийных выборах принадлежит осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который в свое время основал "Нацдвижение". Он также обещал, что не остановится до тех пор, пока жизнь и здоровье экс-президента не будут обеспечены. Революции не будет и Саакашвили не освободят – политолог о планах нового лидера ЕНД>>Еще ранее, за несколько дней до выборов, Хабеишвили заявил, что готов нарушить закон, и не исключил силовое освобождение Саакашвили. По его словам, во всех районах и регионах Грузии откроются офисы по освобождению экс-президента Грузии. О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя. Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, вано мерабишвили, михаил саакашвили, давид кезерашвили