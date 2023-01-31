https://sputnik-georgia.ru/20230131/natsdvizhenie-vozglavili-merabishvili-i-kezerashvili---kaladze-274433147.html

"Нацдвижение" возглавили Мерабишвили и Кезерашвили - Каладзе

"Нацдвижение" возглавили Мерабишвили и Кезерашвили - Каладзе

Каладзе уверен, что Хабеишвили скоро уволят с поста председателя "Нацдвижения" 31.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-31T17:35+0400

2023-01-31T17:35+0400

2023-01-31T18:49+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Председателями самой крупной оппозиционной Грузии "Единое национальное движение" сегодня являются экс-глава МВД страны Вано Мерабишвили и экс-министр обороны Давид Кезерашвили, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе. По итогам внутрипартийных выборов, новым лидером "Нацдвижения" избран депутат парламента страны Леван Хабеишвили. Его поддерживают Кезерашвили и Мерабишвили, которые стояли у истоков "Нацдвижения" - основанной Михаилом Саакашвили партии.По его словам, реально Хабеишвили - никто, и за ним стоят Мерабишвили и Кезерашвили. "Леван Хабеишвили был моим фаворитом. Я не раз говорил об этом. Невозможно было, чтобы он не победил, он так подготовился к этим выборам, и физически было заметно", - заявил Каладзе. По его словам, "Национальное движение" показало общественности, какой не должна быть оппозиция. "Вы видели, какими грязными методами они боролись друг против друга. Это их почерк. Невозможно, чтобы эти люди и настрой этой партии изменились. Мы помним время, что они себе позволяли, когда были у власти. Фактически, на всех у них был компромат", - отметил Каладзе. Новоизбранный председатель партии на первом брифинге заявил, что его победа на внутрипартийных выборах принадлежит осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который в свое время основал "Нацдвижение". Он также обещал, что не остановится до тех пор, пока жизнь и здоровье экс-президента не будут обеспечены.Помилование Саакашвили будет аморальным шагом – Кобахидзе>>Еще ранее, за несколько дней до выборов, Хабеишвили заявил, что готов нарушить закон, и не исключил силовое освобождение Саакашвили. По его словам, во всех районах и регионах Грузии откроются офисы по освобождению экс-президента Грузии. О конфликте в главной оппозиционной силе и возможной смене председателя впервые в кулуарах заговорили в 2021 году, после возвращения в Грузию ее основателя экс-президента Михаила Саакашвили. Сам Мелия был избран вопреки желанию экс-президента, который хотел видеть на этом посту своего старого соратника Левана Варшаломидзе, сейчас поддержавшего Левана Хабеишвили. Т. н. старая гвардия и сторонники Саакашвили остались недовольны действиями партии после ареста экс-президента и не раз в своих интервью намекали, что "Нацдвижению" стоит активнее бороться за освобождение своего основателя. Между тем, хотя Мелия и продолжал заявлять, что освобождение Саакашвили для него в приоритете, частых контактов у них не было. Да и партия не покинула парламент и не предприняла никаких радикальных действий, вопреки призывам экс-президента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, леван хабеишвили, михаил саакашвили, давид кезерашвили