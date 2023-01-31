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Названы доходы Турции от туризма за прошлый год
Названы доходы Турции от туризма за прошлый год
Задачей Турции является довести доходы от туризма до 100 миллиардов долларов к 2028 году, заявил министр 31.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-31T21:24+0400
2023-01-31T21:24+0400
2023-01-31T21:24+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Доходы Турции от туризма за 2022 год превысили рекордные 46 миллиардов долларов, заявил министр туризма Мехмет Нури Эрсой.Цель индустрии путешествий на 2023 год — заработать более 56 миллиардов долларов, отметил чиновник. Власти надеются, что иностранцы в среднем будут тратить 95 долларов в сутки в нынешнем году, а к 2028 году — уже 118 долларов.Согласно опубликованным 31 января данным Бюро статистики Турции (TUIK), рост доходов по сравнению с "пандемийным" 2021 годом составил 53,4 процента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, экономика, турция, туризм
в мире, новости, экономика, турция, туризм
Названы доходы Турции от туризма за прошлый год
Задачей Турции является довести доходы от туризма до 100 миллиардов долларов к 2028 году, заявил министр
ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Доходы Турции от туризма за 2022 год превысили рекордные 46 миллиардов долларов, заявил министр туризма Мехмет Нури Эрсой.
Цель индустрии путешествий на 2023 год — заработать более 56 миллиардов долларов, отметил чиновник. Власти надеются, что иностранцы в среднем будут тратить 95 долларов в сутки в нынешнем году, а к 2028 году — уже 118 долларов.
"Задача — довести доходы от туризма до 100 миллиардов долларов к 2028 году, а число туристов — до 90 миллионов", — добавил министр.
Согласно опубликованным 31 января данным Бюро статистики Турции (TUIK), рост доходов по сравнению с "пандемийным" 2021 годом составил 53,4 процента.