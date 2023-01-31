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Торговый центр могут построить вблизи железнодорожного вокзала в Тбилиси
Торговый центр могут построить вблизи железнодорожного вокзала в Тбилиси
Компания планирует построить двухэтажное здание общей площадью около 18 тысяч квадратных метров 31.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-31T22:54+0400
2023-02-01T00:25+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Компания Tbilisi Mall внесла заявку в мэрию Тбилиси на получение разрешения на строительство торгового центра на улице Абастумани близ железнодорожного вокзала. Улица Абастумани расположена между вокзалом и улицей Цинамдзгвришвили, и ее протяженность всего 350 метров. На пересечении с улицей Цинамдзгвришвили расположен центральный рынок столицы - "Дезертирский рынок".Согласно заявке в Архитектурную службы мэрии, компания планирует построить двухэтажное здание общей площадью около 18 тысяч квадратных метров. Ответ на заявку мэрия даст 10 февраля. Компания Tbilisi Mall принадлежит компании "Ракиин аптаун девелопмент".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, строительство
грузия, новости, экономика, строительство

Торговый центр могут построить вблизи железнодорожного вокзала в Тбилиси

22:54 31.01.2023 (обновлено: 00:25 01.02.2023)
© photo: Sputnik / StringerВокзальная площадь. Территория освобожденная от уличных торговцев, у станции метро "Вокзальная"
Вокзальная площадь. Территория освобожденная от уличных торговцев, у станции метро Вокзальная - Sputnik Грузия, 1920, 31.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Компания планирует построить двухэтажное здание общей площадью около 18 тысяч квадратных метров
ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Компания Tbilisi Mall внесла заявку в мэрию Тбилиси на получение разрешения на строительство торгового центра на улице Абастумани близ железнодорожного вокзала.
Улица Абастумани расположена между вокзалом и улицей Цинамдзгвришвили, и ее протяженность всего 350 метров. На пересечении с улицей Цинамдзгвришвили расположен центральный рынок столицы - "Дезертирский рынок".
Согласно заявке в Архитектурную службы мэрии, компания планирует построить двухэтажное здание общей площадью около 18 тысяч квадратных метров.
Ответ на заявку мэрия даст 10 февраля.
Компания Tbilisi Mall принадлежит компании "Ракиин аптаун девелопмент".
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