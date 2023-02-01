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Борцы из Грузии выступят на рейтинговом турнире в Загребе

Борцы из Грузии выступят на рейтинговом турнире в Загребе

Из Грузии в Хорватию выехала только команда борцов вольного стиля 01.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-01T19:31+0400

2023-02-01T19:31+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Шесть грузинских борцов-вольников примут участие в первом дне международного турнира по борьбе в Загребе – Zagreb Open 202, где смогут заработать рейтинговые очки. Первый в 2023 году турнир по борьбе продлится до 5 февраля. По десять комплектов медалей будут разыграны в вольной, греко-римской борьбе и среди женщин. С этого турнира начинается отбор на Олимпийские игры в Париже. В среду в Загребе за медали по вольной борьбе будут бороться спортсмены, выступающие в весовых категориях 57, 61, 65, 70, 74 и 86 кг. Из Грузии в Хорватию выехала только команда борцов вольного стиля. От Грузии за медали будут бороться: Финальные встречи начнутся с 21:00 по тбилисскому времени.Во второй день соревнований будут соревноваться спортсмены в весовой категории до 79, 92, 97 и 125 кг, а также женщины в весовой категории до 50 и 55 кг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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