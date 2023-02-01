https://sputnik-georgia.ru/20230201/bortsy-iz-gruzii-vystupyat-na-reytingovom-turnire-v-zagrebe-274464994.html
Борцы из Грузии выступят на рейтинговом турнире в Загребе
Борцы из Грузии выступят на рейтинговом турнире в Загребе
Из Грузии в Хорватию выехала только команда борцов вольного стиля 01.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-01T19:31+0400
2023-02-01T19:31+0400
2023-02-01T19:31+0400
спорт
новости
грузия
париж
хорватия
шота партенадзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24489/70/244897066_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_92dd6a678661febce61fad86b80278d8.jpg
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Шесть грузинских борцов-вольников примут участие в первом дне международного турнира по борьбе в Загребе – Zagreb Open 202, где смогут заработать рейтинговые очки. Первый в 2023 году турнир по борьбе продлится до 5 февраля. По десять комплектов медалей будут разыграны в вольной, греко-римской борьбе и среди женщин. С этого турнира начинается отбор на Олимпийские игры в Париже. В среду в Загребе за медали по вольной борьбе будут бороться спортсмены, выступающие в весовых категориях 57, 61, 65, 70, 74 и 86 кг. Из Грузии в Хорватию выехала только команда борцов вольного стиля. От Грузии за медали будут бороться: Финальные встречи начнутся с 21:00 по тбилисскому времени.Во второй день соревнований будут соревноваться спортсмены в весовой категории до 79, 92, 97 и 125 кг, а также женщины в весовой категории до 50 и 55 кг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
париж
хорватия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24489/70/244897066_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_6d92e19bd05e2416882cec6c1f46f54a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, париж, хорватия, шота партенадзе
спорт, новости, грузия, париж, хорватия, шота партенадзе
Борцы из Грузии выступят на рейтинговом турнире в Загребе
Из Грузии в Хорватию выехала только команда борцов вольного стиля
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Шесть грузинских борцов-вольников примут участие в первом дне международного турнира по борьбе в Загребе – Zagreb Open 202, где смогут заработать рейтинговые очки.
Первый в 2023 году турнир по борьбе продлится до 5 февраля. По десять комплектов медалей будут разыграны в вольной, греко-римской борьбе и среди женщин. С этого турнира начинается отбор на Олимпийские игры в Париже.
В среду в Загребе за медали по вольной борьбе будут бороться спортсмены, выступающие в весовых категориях 57, 61, 65, 70, 74 и 86 кг. Из Грузии в Хорватию выехала только команда борцов вольного стиля.
От Грузии за медали будут бороться:
57 кг – Роберт Дингашвили и Бека Буджиашвили;
70 кг – Георгий Элбакидзе;
86 кг – Тариэл Гаприндашвили.
Финальные встречи начнутся с 21:00 по тбилисскому времени.
Во второй день соревнований будут соревноваться спортсмены в весовой категории до 79, 92, 97 и 125 кг, а также женщины в весовой категории до 50 и 55 кг.