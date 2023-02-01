https://sputnik-georgia.ru/20230201/detskiy-park-mziuri-v-tbilisi-stanet-esche-bolshe-274462835.html

Детский парк "Мзиури" в Тбилиси станет еще больше

Детский парк "Мзиури" в Тбилиси станет еще больше

Весной-летом 2023 года благоустроенная территория парка "Мзиури" в центре Тбилиси станет еще больше 01.02.2023, Sputnik Грузия

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2023-02-01T15:59+0400

2023-02-01T15:59+0400

грузия

тбилиси

каха каладзе

парк "мзиури"

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. На земельном участке, который мэрия Тбилиси вернула детскому городку "Мзиури", обустроят рекреационное пространство, заявил градоначальник Каха Каладзе на заседании городского правительства. Парк "Мзиури", который является одним из любимых мест молодежи и гостей столицы, обновили два года назад. Но мэрии не удалось полностью осуществить в нем восстановительные работы, поскольку часть территории находилась в частной собственности. Кроме того, проведут все необходимые мероприятия по озеленению, отметил мэр. Каладзе поручил своему заместителю Андрие Басилая как можно скорее приступить к реализации проекта, чтобы весной-летом благоустроенная территория парка "Мзиури" стала еще больше. Как ранее заявлял Каладзе, речь идет о земельном участке в 18 тысяч квадратных метров, который вернули в собственность муниципалитета в конце 2022 года. Обустройство рекреационных и зеленых пространств в столице Грузии – один из главных приоритетов мэрии города, которая систематически работает в этом направлении, обновляя парки и скверы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, тбилиси, каха каладзе, парк "мзиури"