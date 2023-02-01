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Детский парк "Мзиури" в Тбилиси станет еще больше
Детский парк "Мзиури" в Тбилиси станет еще больше
Весной-летом 2023 года благоустроенная территория парка "Мзиури" в центре Тбилиси станет еще больше 01.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-01T15:59+0400
2023-02-01T15:59+0400
2023-02-01T15:59+0400
грузия
тбилиси
каха каладзе
парк "мзиури"
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. На земельном участке, который мэрия Тбилиси вернула детскому городку "Мзиури", обустроят рекреационное пространство, заявил градоначальник Каха Каладзе на заседании городского правительства. Парк "Мзиури", который является одним из любимых мест молодежи и гостей столицы, обновили два года назад. Но мэрии не удалось полностью осуществить в нем восстановительные работы, поскольку часть территории находилась в частной собственности. Кроме того, проведут все необходимые мероприятия по озеленению, отметил мэр. Каладзе поручил своему заместителю Андрие Басилая как можно скорее приступить к реализации проекта, чтобы весной-летом благоустроенная территория парка "Мзиури" стала еще больше. Как ранее заявлял Каладзе, речь идет о земельном участке в 18 тысяч квадратных метров, который вернули в собственность муниципалитета в конце 2022 года. Обустройство рекреационных и зеленых пространств в столице Грузии – один из главных приоритетов мэрии города, которая систематически работает в этом направлении, обновляя парки и скверы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, тбилиси, каха каладзе, парк "мзиури"
грузия, тбилиси, каха каладзе, парк "мзиури"
Детский парк "Мзиури" в Тбилиси станет еще больше
Весной-летом 2023 года благоустроенная территория парка "Мзиури" в центре Тбилиси станет еще больше
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. На земельном участке, который мэрия Тбилиси вернула детскому городку "Мзиури", обустроят рекреационное пространство, заявил градоначальник Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Парк "Мзиури", который является одним из любимых мест молодежи и гостей столицы, обновили два года назад. Но мэрии не удалось полностью осуществить в нем восстановительные работы, поскольку часть территории находилась в частной собственности.
"Мы хотим привести в порядок это пространство, где будут обустроены пешеходные тропинки, детские и игровые площадки, место для пикника, зона для выгула животных, беседки, наружное освещение, видеонаблюдение и системы полива", – сообщил мэр.
Кроме того, проведут все необходимые мероприятия по озеленению, отметил мэр.
Каладзе поручил своему заместителю Андрие Басилая как можно скорее приступить к реализации проекта, чтобы весной-летом благоустроенная территория парка "Мзиури" стала еще больше.
Как ранее заявлял Каладзе, речь идет о земельном участке в 18 тысяч квадратных метров, который вернули в собственность муниципалитета в конце 2022 года.
Обустройство рекреационных и зеленых пространств в столице Грузии – один из главных приоритетов мэрии города, которая систематически работает в этом направлении, обновляя парки и скверы.