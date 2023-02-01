https://sputnik-georgia.ru/20230201/gruziya-i-filippiny-planiruyut-razvivat-sotrudnichestvo-274464837.html

Грузия и Филиппины планируют развивать сотрудничество

Грузия и Филиппины планируют развивать сотрудничество

В 2022 году Грузию посетили более 22,2 тысячи граждан Филиппин 01.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-01T16:19+0400

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грузия

туризм

аджария

филиппины

новости

торнике рижвадзе

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе находится с рабочим визитом на Филиппинах, где он провел встречу с министром туризма Марией Эсперанса Кристиной Гарсия Франко, в ходе которой говорилось о перспективах сотрудничества.В пресс-службе правительства Аджарии сообщили, что на встрече стороны также рассмотрели туристический потенциал Аджарии, туристические возможности Грузии и проекты в секторе туризма. Грузия приняла участие в крупнейшей туристической выставке Северной Европы>>В ходе визита также запланирована встреча с министром торговли и промышленности Филиппин. Цель визита – усиление экономических и туристических взаимоотношений между странами, а также привлечение инвестиций. В 2022 году доход Грузии от туризма составил 3,5 миллиарда долларов. Количество иностранных и внутренних визитеров в Аджарии превысило три миллиона человек. По данным Национальной администрации туризма, в 2022 году Грузию посетили 22 267 граждан Филиппин. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, аджария, филиппины, новости, торнике рижвадзе