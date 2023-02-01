https://sputnik-georgia.ru/20230201/kakuyu-pomosch-mogut-poluchit-patsienty-s-onkozabolevaniyami-v-tbilisi-274460337.html

Какую помощь могут получить пациенты с онкозаболеваниями в Тбилиси?

Какую помощь могут получить пациенты с онкозаболеваниями в Тбилиси?

В 2022 году в рамках программы скрининга заболеваний мэрия Тбилиси профинансировала около 131 тысячи случаев 01.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-01T15:10+0400

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каха каладзе

тбилиси

грузия

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Для лечения и скрининга раковых заболеваний мэрия Тбилиси осуществляет разные программы, в 2023 году бюджет городской службы социального обслуживания и здравоохранения превысил 27 миллионов лари (10,2 миллиона долларов), заявил на заседании столичного правительства мэр Каха Каладзе. Для превенции и лечения онкологических заболеваний осуществляются программы скрининга заболеваний, пересадки костного мозга (во время лейкемии), а также программа финансирования медикаментов и медицинских нужд пациентов с раком груди, сообщил он. "В рамках программы скрининга заболеваний, по возрастным группам, обследования полностью финансируются. Цель программы - ранняя диагностика заболеваний, выявление рака на ранней стадии и сокращение количества летальных исходов, вызванных онкозаболеваниями", - заявил Каладзе. Чем запомнился 2022 год в сфере здравоохранения: что сделано и что еще предстоит?>>В 2022 году в рамках программы скрининга заболеваний мэрия профинансировала 130 857 случаев, из них 115 491 были обследованы в Национальном скрининг-центре. В рамках программы пересадки костного мозга было профинансировано 163 случая. Кроме того, 238 человек получили полное или 50-процентное финансирование медикаментов. "В первую очередь, хочу пожелать всем здоровья. А семьям, которые столкнулись с этой проблемой, мы постараемся помочь… В плане финансирования у нас много программ, и те, кто в них нуждается, должны ими воспользоваться. С нашей стороны будет содействие", - заявил Каладзе. Каладзе также сообщил, что 4 февраля, по случаю Всемирного дня борьбы с раком, Тбилисская телевизионная башня, как и другие достопримечательности в разных городах мира, будет освещена в синий и оранжевый цвета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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