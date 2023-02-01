https://sputnik-georgia.ru/20230201/katitsya-v-tartarary-politolog-rasskazal-o-buduschem-partii-saakashvili-274470245.html

Катится в тартарары: политолог рассказал о будущем партии Саакашвили

Катится в тартарары: политолог рассказал о будущем партии Саакашвили

Арчил Сихарулидзе высказал свое экспертное мнение по поводу процессов внутри крупнейшей оппозиционной партии Грузии 01.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-01T18:01+0400

2023-02-01T18:01+0400

2023-02-01T18:42+0400

грузия

политика

михаил саакашвили

арчил сихарулидзе

леван хабеишвили

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Главную оппозиционную партию Грузии "Единое национальное движение", основанную экс-президентом Михаилом Саакашвили, может ждать бесславный конец, считает политолог, лектор Тбилисского государственного университета Арчил Сихарулидзе.Об этом эксперт заявил в ходе пресс-конференции "Итоги выборов в Едином нацдвижении – что будет с партией", которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Активный член самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД), ныне депутат парламента страны Леван Хабеишвили победил на выборах председателя партии.Судьба партии Саакашвили в Грузии - новая жизнь или бесславный конец?>>Ранее он призывал к "позитивным переменам быстрым революционным путем" и заявлял о готовности нарушать закон ради освобождения экс-президента Михаила Саакашвили.Его главным оппонентом был бывший председатель партии Никанор Мелия, который придерживался умеренной политики.Кому выгоден Хабеишвили?В своем выступлении на пресс-конференции, Арчил Сихарулидзе привел слова представителей другой оппозиционной партии "Гирчи". "Как сказали в "Гирчи", за Левана Хабеишвили могли проголосовать только представители "Грузинской мечты", – сказал эксперт.Политолог имел в виду, что такая "невыигрышная" фигура во главе оппозиционной партии могла бы быть выгодна только представителям правящей партии.Именно поэтому, по мнению Сихарулидзе, после выборов партию не покинул Мелия."Возможно, он будет ждать ошибки со стороны Хабеишвили, чтобы получить новый шанс вновь стать председателем", – считает эксперт. Как отмечает политолог, Хабеишвили – это "костолом и скандалист", но ни в коем случае не "стратег и мыслитель", и поэтому его избрание на пост председателя партии – "это путь в никуда.Фактор СаакашвилиОдно из главных предвыборных обещаний Хабеишвили – освобождение Михаила Саакашвили и свержение "Грузинской мечты". По мнению Сихарулидзе, попытки манипуляции общества фактором Саакашвили очень ошибочны, ведь экс-президент "давно никому не интересен", а реальные проблемы, в решении которых нуждается страна, оппозиция игнорирует.Также политолог отметил, что история с Саакашвили в больнице с каждым днем приобретает все более и более комичные обороты."Сколько он уже "умирает"? Минимум год, да? С его диагнозами человек не прожил бы и двух недель. Если он продолжит так "умирать", то это уже будет телепередача "Дом-2" или что-то другое, смешное", – сказал Сихарулидзе."Революции не будет!"Грузинская оппозиция вновь собирает акцию на центральном проспекте Руставели в поддержку Украины 24 февраля."Они ничего сделать не смогут, поэтому Хабеишвили может посмотреть, сколько людей выйдет на улицу 24 февраля. Но, конечно, это ни к чему не приведет, я думаю, он это тоже понимает", – отмечает Сихарулидзе.Непонятная торговля мандатами – оппозиционер о заявлении нового лидера "Нацдвижения">>По мнению эксперта, грузинская оппозиция дала много права украинским властям "указывать Грузии, что делать". На примере выступлений временного поверенного в дела Украины в Грузии Андрея Касьянова, политолог заявил, что поведение представителей этой страны порой бывает "грубым и наглым".Касьянов недавно заявил, что в случае восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией и роста реальных рисков безопасности, посольство не исключает возможности обращения к международным организациям с тем, чтобы рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины из Грузии."Чтобы произошло в другой стране? Этого человека давно бы отозвали, если бы он такие вещи говорил. Чтобы произошло в стране со строгими законами? Ему бы присвоили статус персоны нон-грата и отправили бы домой без права на возвращения. Потому что это не просто недипломатично… Это грубо и нагло", – считает Сихарулидзе.Забегая вперед, политолог заявил, что в 2024 году у "Грузинской мечты" вновь будут все шансы победить на парламентских выборах, так как в стране на данный момент не существует адекватной альтернативы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, михаил саакашвили, арчил сихарулидзе, леван хабеишвили