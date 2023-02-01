https://sputnik-georgia.ru/20230201/neponyatnaya-torgovlya-mandatami--oppozitsioner-o-zayavlenie-novogo-lidera-natsdvizheniya-274461494.html

Непонятная торговля мандатами – оппозиционер о заявлении нового лидера "Нацдвижения"

Непонятная торговля мандатами – оппозиционер о заявлении нового лидера "Нацдвижения"

В обмен на освобождение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили лидер ЕНД заявил, что партия готова отказаться от мандатов 01.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-01T15:40+0400

2023-02-01T15:40+0400

2023-02-01T16:22+0400

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леван хабеишвили

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Депутат от оппозиционной партии "За Грузию" Бека Лилуашвили назвал непонятной торговлей мандатами заявление председателя крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили. Новоизбранный председатель "Единого национального движения" Леван Хабеишвили 31 января заявил, что, если "Грузинская мечта" освободит осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, партия готова отказаться от мандатов в парламенте и сакребуло (районные совещательные органы), а также переоформить на правящую партию свой центральный офис. Сейчас непонятно, подарят ли они этот механизм давления властям взамен на перевод Саакашвили на лечение за рубежом, отметил он. "Возможно, это было поспешное или эмоциональное заявление со стороны нового председателя партии, с которым факт, что не согласны и представители его партии", - отметил Лилуашвили. Популистское и несерьезное – реакция членов "Нацдвижения" на заявление нового лидер партии>>Часть представителей "Нацдвижения" негативно оценили инициативу Хабеишвили. Так депутат Хатия Деканоидзе призвала всех прекратить спекулировать темой состояния здоровья Саакашвили. При этом она назвала заявление Хабеишвили популистским и вредным для партии. А по оценке другого члена партии Бачо Долидзе, заявление Хабеишвили является несерьезным. По его словам, "Национальное движение" сделало все возможное, чтобы перевести вопрос состояния здоровья и безопасности Саакашвили с гуманитарного контекста в политический, и этим, по мнению оппозиционера, воспользовалась власть. Сам Саакашвили охарактеризовал Хабеишвили как политика с большим потенциалом. При этом добавил, что не собирается заниматься политикой в Грузии, но всегда будет поддерживать Хабеишвили как из Украины, так и из других мест. Депутат "Грузинской мечты": "Нацдвижение" оторвано от реальности>>Леван Хабеишвили на первом после завершения голосования брифинге заявил, что его победа на внутрипартийных выборах принадлежит осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который в свое время основал "Нацдвижение". Он также обещал, что не остановится до тех пор, пока жизнь и здоровье экс-президента не будут обеспечены. Еще ранее, за несколько дней до выборов, Хабеишвили заявил, что готов нарушить закон, и не исключил силовое освобождение Саакашвили. По его словам, во всех районах и регионах Грузии откроются офисы по освобождению экс-президента Грузии. Адвокаты, родные и соратники экс-президента Грузии уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. Вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья рассматривается в Тбилисском городском суде уже более месяца. Согласно комплексному медицинскому заключению, на которое ссылается защита Саакашвили, у осужденного кахексия и деменция. Оба эти диагноза, согласно грузинскому законодательству, являются основанием для освобождения пациента. Представители Специальной пенитенциарной службы Минюста считают, что диагнозы поставлены неверно. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. "Нацдвижение" потеряет сторонников из-за Мерабишвили и Кезерашвили - Вольский >>С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, леван хабеишвили