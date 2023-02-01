https://sputnik-georgia.ru/20230201/mezhdunarodnaya-mediashkola-proydet-v-armenii-274465787.html

Международная медиашкола пройдет в Армении

Международная медиашкола пройдет в Армении

В течение пяти дней участники мероприятия узнают много нового о сфере медиа 01.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-01T16:54+0400

2023-02-01T16:54+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Международная медиашкола с участием молодых специалистов в области журналистики, маркетинга, рекламы, редактуры и медиа из всех стран СНГ состоится в курортном городе Дилижан с 13 по 18 марта, говорится в сообщении на сайте Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Мероприятие организовано общественной организацией "Российско-Армянское Молодежное Единство" при поддержке Фонда Горчакова. По информации Фонда, в течение пяти дней участники будут получать новые знания от экспертов в сфере медиа, а также в рамках практических занятий научатся работать с реальными медиапродуктами. Форум "Российско-грузинские отношения: перспективы их развития" прошел в Москве>>На мероприятии определены такие темы выступлений, как медиаграмотность и искусство работы с прессой, брендинг продуктов, компаний и стран, эффективные каналы продвижения, принципы успешной коммуникации, цифровой этикет. Среди приглашенных экспертов: заведующая кафедрой журналистики Российско-Армянского университета Марина Алекян, заместитель президента Гильдии российских адвокатов, адвокат Рубен Маркарьян, руководитель маркетинга образовательных проектов Яндекс Елена Торопина.Организаторы покрывают расходы на проживание и трехразовое питание, образовательную программу и трансфер из Еревана в Дилижан в день заезда/выезда. Авиабилеты в Армению приобретаются участниками самостоятельно. Для участия в Школе необходимо заполнить анкету по ссылке. Последний день подачи заявок – 10 февраля. Результаты отбора участников будут объявлены 15 февраля. По всем вопросам по мероприятию можно обращаться по номеру +7 (925) 887-06-05 (Telegram, WhatsApp).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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