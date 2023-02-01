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МВФ предупредил об угрозе дестабилизации энергорынков по эскалация на Украине
МВФ предупредил об угрозе дестабилизации энергорынков по эскалация на Украине
Во многих странах значительная доля населения может столкнуться с продовольственной безопасностью, заявил представитель МВФ 01.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-01T07:32+0400
2023-02-01T07:32+0400
2023-02-01T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Эскалация военного конфликта на Украине является главной угрозой дестабилизации энергетических и продовольственных рынков, а также еще большей фрагментации мировой экономики, считает главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.В качестве возможных последствий он указал ухудшение финансовых условий, особенно, в развивающихся экономиках.Эксперт международной организации также отметил, что африканские страны южнее Сахары "очень сильно" пострадали от внешних сил, формирующихся в мировой экономике, включая российскую спецоперацию на Украине, энергетический кризис, борьбу с инфляцией и ужесточение глобальных финансовых условий."В дополнение, перед регионом стоит проблема продовольственной безопасности. Во многих странах значительная доля населения может столкнуться с продовольственной безопасностью", - добавил Гуринша.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, экономика, мвф, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, новости, политика, экономика, мвф, обострение ситуации вокруг украины 2022
МВФ предупредил об угрозе дестабилизации энергорынков по эскалация на Украине
Во многих странах значительная доля населения может столкнуться с продовольственной безопасностью, заявил представитель МВФ
ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Эскалация военного конфликта на Украине является главной угрозой дестабилизации энергетических и продовольственных рынков, а также еще большей фрагментации мировой экономики, считает главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.
"Эскалация войны на Украине остается главной угрозой и может дестабилизировать энергетические продовольственные рынки, вести к дальнейшей фрагментации глобальной экономики", - говорится в заявлении Гуринша, опубликованном на сайте МВФ.
В качестве возможных последствий он указал ухудшение финансовых условий, особенно, в развивающихся экономиках.
Эксперт международной организации также отметил, что африканские страны южнее Сахары "очень сильно" пострадали от внешних сил, формирующихся в мировой экономике, включая российскую спецоперацию на Украине, энергетический кризис, борьбу с инфляцией и ужесточение глобальных финансовых условий.
"В дополнение, перед регионом стоит проблема продовольственной безопасности. Во многих странах значительная доля населения может столкнуться с продовольственной безопасностью", - добавил Гуринша.