https://sputnik-georgia.ru/20230201/mvf-predupredil-ob-ugroze-destabilizatsii-energorynkov-po-eskalatsiya-na-ukraine-274443796.html

МВФ предупредил об угрозе дестабилизации энергорынков по эскалация на Украине

МВФ предупредил об угрозе дестабилизации энергорынков по эскалация на Украине

Во многих странах значительная доля населения может столкнуться с продовольственной безопасностью, заявил представитель МВФ 01.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-01T07:32+0400

2023-02-01T07:32+0400

2023-02-01T07:32+0400

в мире

новости

политика

экономика

мвф

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0f/249719658_0:0:3633:2043_1920x0_80_0_0_1f70294099aae7575db371759c84df72.jpg

ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Эскалация военного конфликта на Украине является главной угрозой дестабилизации энергетических и продовольственных рынков, а также еще большей фрагментации мировой экономики, считает главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.В качестве возможных последствий он указал ухудшение финансовых условий, особенно, в развивающихся экономиках.Эксперт международной организации также отметил, что африканские страны южнее Сахары "очень сильно" пострадали от внешних сил, формирующихся в мировой экономике, включая российскую спецоперацию на Украине, энергетический кризис, борьбу с инфляцией и ужесточение глобальных финансовых условий."В дополнение, перед регионом стоит проблема продовольственной безопасности. Во многих странах значительная доля населения может столкнуться с продовольственной безопасностью", - добавил Гуринша.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, политика, экономика, мвф, обострение ситуации вокруг украины 2022