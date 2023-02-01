https://sputnik-georgia.ru/20230201/nachinaetsya-remont-stantsii-metro-varketili-v-tbilisi-274453977.html

Начинается ремонт станции метро "Варкетили" в Тбилиси

Начинается ремонт станции метро "Варкетили" в Тбилиси

Ремонт продлится 18 месяцев, станция будет закрываться поэтапно 01.02.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Работы по реконструкции станции метро "Варкетили" начнутся 9 февраля, об этом на заседании столичного муниципалитета заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.В ходе реконструкции будут полностью восстановлены внутренняя инфраструктура и интерьер станции. Ремонтные работы осуществит компания "Бада констракшн", которая восстанавливает станцию метро "Авлабари". Стоимость проекта составляет 13, 4 миллиона лари (5 миллионов долларов).Мэр Тбилиси напомнил, что на станции метро "Варкетили" были проделаны некоторые работы до того, как он стал градоначальником, однако они привели к печальным результатам - обрушению потолка. Из-за проблем с компаниями станцию метро до сих пор не удалось привести в порядок.Мэрия Тбилиси разорвала контракт на ремонт станции метро "Варкетили">>Во время проведения ремонтных работ станция метро будет закрываться поэтапно. Во время проведения реконструкции будет увеличено количество автобусов, следующих в направлении Варкетили, чтобы пассажиры могли комфортно передвигаться. Работы должны завершиться через 18 месяцев – летом 2024 года.В ходе ремонтных работ, среди прочего, будет демонтирован потолок из асбеста, а новый будет сделан из современных материалов. Для демонтажа потолка станцию метро "Варкетили" закроют приблизительно на два месяца – в середине июня-августа.В январе 2018 года на станции "Варкетили" после ремонта обрушилась часть потолка, в результате чего пострадали 11 человек. Ремонт на станции завершился в августе 2017 года. Он обошелся примерно в 348 тысяч лари (около 145 тысяч долларов).Производители работ – исполнительный директор ООО "Геомепи", а также менеджер и главный инженер ООО "Кварелмшени" – были привлечены к уголовной ответственности по обвинению в халатности, подделке документов и выполнении работ, несоответствующих требованиям безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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