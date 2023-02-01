https://sputnik-georgia.ru/20230201/natsbank-gruzii-sokhranil-zhestkuyu-monetarnuyu-politiku-274456886.html

Нацбанк Грузии сохранил жесткую монетарную политику

Нацбанк Грузии сохранил жесткую монетарную политику

Решение было принято с учетом долгосрочного отклонения от целевого показателя инфляции 01.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-01T13:29+0400

2023-02-01T13:29+0400

2023-02-01T13:42+0400

экономика

грузия

новости

национальный банк

ставка рефинансирования

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение не менять ставку рефинансирования, оставив ее на уровне 11%, говорится в сообщении на сайте регулятора. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. Принимая решение оставить монетарную политику неизменной, Комитет Нацбанка учел сохраняющееся инфляционное давление и долгосрочное отклонение от целевого показателя инфляции. По данным регулятора, в Грузии инфляция прошла пик роста, однако сохраняется на высоком уровне. В декабре годовой уровень инфляции составил 9,8% при целевом показателе 3%. В то же время Нацбанк надеется, что на фоне укрепления обменного курса лари тенденции мирового рынка в аспекте снижения цен на продовольствие скажутся на грузинском рынке. По информации Нацбанка, позитивные тенденции международных рынков дают основания для осторожного оптимизма, однако в связи со сложившейся геополитической ситуацией неопределенность по-прежнему высока, и существующие риски действуют на инфляцию, в основном в сторону роста. Учитывая текущую высокую неопределенность и инфляционные риски, Национальный банк по-прежнему нацелен на снижение инфляции. "В целях устранения дополнительного давления и снижения риска инфляционных ожиданий в среднесрочной перспективе, согласно текущему прогнозу, Национальный банк Грузии в течение года сохранит жесткую монетарную политику", - отметил регулятор. При этом Нацбанк не исключил, что ставка рефинансирования будет ужесточена в будущем. Fitch Ratings улучшил прогноз по Грузии со стабильного до позитивного>>"Если факторы, влияющие на инфляционные ожидания в сторону роста, вновь проявятся, может возникнуть необходимость в ужесточении монетарной политики или сохранении существующей жесткой позиции на более длительный период", - говорится в сообщении. Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти. Следующее заседание комитета монетарной политики состоится 29 марта 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальный банк, ставка рефинансирования