https://sputnik-georgia.ru/20230201/natsbank-gruzii-sokhranil-zhestkuyu-monetarnuyu-politiku-274456886.html
Нацбанк Грузии сохранил жесткую монетарную политику
Нацбанк Грузии сохранил жесткую монетарную политику
Решение было принято с учетом долгосрочного отклонения от целевого показателя инфляции 01.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-01T13:29+0400
2023-02-01T13:29+0400
2023-02-01T13:42+0400
экономика
грузия
новости
национальный банк
ставка рефинансирования
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение не менять ставку рефинансирования, оставив ее на уровне 11%, говорится в сообщении на сайте регулятора. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе. Принимая решение оставить монетарную политику неизменной, Комитет Нацбанка учел сохраняющееся инфляционное давление и долгосрочное отклонение от целевого показателя инфляции. По данным регулятора, в Грузии инфляция прошла пик роста, однако сохраняется на высоком уровне. В декабре годовой уровень инфляции составил 9,8% при целевом показателе 3%. В то же время Нацбанк надеется, что на фоне укрепления обменного курса лари тенденции мирового рынка в аспекте снижения цен на продовольствие скажутся на грузинском рынке. По информации Нацбанка, позитивные тенденции международных рынков дают основания для осторожного оптимизма, однако в связи со сложившейся геополитической ситуацией неопределенность по-прежнему высока, и существующие риски действуют на инфляцию, в основном в сторону роста. Учитывая текущую высокую неопределенность и инфляционные риски, Национальный банк по-прежнему нацелен на снижение инфляции. "В целях устранения дополнительного давления и снижения риска инфляционных ожиданий в среднесрочной перспективе, согласно текущему прогнозу, Национальный банк Грузии в течение года сохранит жесткую монетарную политику", - отметил регулятор. При этом Нацбанк не исключил, что ставка рефинансирования будет ужесточена в будущем. Fitch Ratings улучшил прогноз по Грузии со стабильного до позитивного>>"Если факторы, влияющие на инфляционные ожидания в сторону роста, вновь проявятся, может возникнуть необходимость в ужесточении монетарной политики или сохранении существующей жесткой позиции на более длительный период", - говорится в сообщении. Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти. Следующее заседание комитета монетарной политики состоится 29 марта 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк, ставка рефинансирования
экономика, грузия, новости, национальный банк, ставка рефинансирования
Нацбанк Грузии сохранил жесткую монетарную политику
13:29 01.02.2023 (обновлено: 13:42 01.02.2023)
Решение было принято с учетом долгосрочного отклонения от целевого показателя инфляции
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik.
Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение не менять ставку рефинансирования, оставив ее на уровне 11%, говорится в сообщении на сайте
регулятора.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.
Принимая решение оставить монетарную политику неизменной, Комитет Нацбанка учел сохраняющееся инфляционное давление и долгосрочное отклонение от целевого показателя инфляции.
По данным регулятора, в Грузии инфляция прошла пик роста, однако сохраняется на высоком уровне. В декабре годовой уровень инфляции составил 9,8% при целевом показателе 3%.
В то же время Нацбанк надеется, что на фоне укрепления обменного курса лари тенденции мирового рынка в аспекте снижения цен на продовольствие скажутся на грузинском рынке.
"Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу, при прочих равных условиях, на фоне жесткой монетарной политики годовая инфляция продолжит снижаться и приблизится к целевому уровню во второй половине 2023 года", - говорится в сообщении.
По информации Нацбанка, позитивные тенденции международных рынков дают основания для осторожного оптимизма, однако в связи со сложившейся геополитической ситуацией неопределенность по-прежнему высока, и существующие риски действуют на инфляцию, в основном в сторону роста.
Учитывая текущую высокую неопределенность и инфляционные риски, Национальный банк по-прежнему нацелен на снижение инфляции.
"В целях устранения дополнительного давления и снижения риска инфляционных ожиданий в среднесрочной перспективе, согласно текущему прогнозу, Национальный банк Грузии в течение года сохранит жесткую монетарную политику", - отметил регулятор.
При этом Нацбанк не исключил, что ставка рефинансирования будет ужесточена в будущем.
"Если факторы, влияющие на инфляционные ожидания в сторону роста, вновь проявятся, может возникнуть необходимость в ужесточении монетарной политики или сохранении существующей жесткой позиции на более длительный период", - говорится в сообщении.
Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса.
Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года, а в марте 2021 года снова начала расти.
Следующее заседание комитета монетарной политики состоится 29 марта 2023 года.