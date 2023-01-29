https://sputnik-georgia.ru/20230129/fitch-ratings-uluchshil-prognoz-po-gruzii-so-stabilnogo-do-pozitivnogo-274356498.html

Fitch Ratings улучшил прогноз по Грузии со стабильного до позитивного

Fitch Ratings улучшил прогноз по Грузии со стабильного до позитивного

Рейтинг поддерживается сильными показателями управления и экономического развития Грузии, считает агентство 29.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-29T11:56+0400

2023-01-29T11:56+0400

2023-01-29T11:56+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Грузии в иностранной валюте на уровне "BB" изменив "стабильный прогноз" на "позитивный", говорится в пресс-релизе Агентства. При этом, по мнению агентства, фискальная политика оставалась разумной при относительно жесткой денежно-кредитной политике и сдерживании роста расходов и высоких доходов, что способствовало сокращению бюджетного дефицита и резкому сокращению отношения государственного долга к ВВП в 2022 году. "Соглашение с МВФ укрепляет нашу уверенность в политике и снижает риски ухудшения ситуации", - говорится в отчете. Перспективы и оценкиПо данным Fitch Ratings экономика Грузии выросла примерно на 10,3% в 2022 году после роста на 10,4% в 2021 году, при этом внутренний спрос увеличился за счет притока мигрантов и резкого увеличения доходов от транспорта, а доходы от туризма выросли до допандемического уровня. Fitch прогнозирует, что рост ВВП снизится до 4,5% в 2023 году из-за ослабевания поддержки со стороны притока из России и более слабого внешнего спроса, а в 2024 г. он вернется к уровню в 5,0%, что намного выше прогнозируемого медианного показателя "BB" в 3,2%. При это агентство считает, что значительный приток капитала и сокращение дефицита счета текущих операций привели к повышению курса лари по отношению к доллару США на 13% за последний год и увеличению международных резервов на 0,6 млрд долларов США до 4,9 млрд долларов США за год. "Около 90 000 россиян и белорусов мигрировали в Грузию в 2022 году, денежные переводы выросли на 86%, а туризм восстановился, сократив дефицит счета текущих операций примерно на 6,4 процентных пункта до 4,0% ВВП" - говорится в отчете.Международные институты улучшают прогнозы по Грузии – замглавы Минфина >> При этом Fitch прогнозирует, что дефицит счета текущих операций увеличится в среднем до 6,8% в 2023–2024 годах, что отчасти отражает ограниченное изменение миграционных тенденций. Что влияет на рейтинг По данным агентства, рейтинг поддерживается сильными показателями управления и экономического развития Грузии относительно медианы "BB", а также заслуживающей доверия основой макрофискальной политики. "Эти факторы уравновешиваются значительной подверженностью государственного долга валютному риску, высокой финансовой долларизацией и более слабыми внешними финансами, включая высокий чистый внешний долг и значительную отрицательную международную инвестиционную позицию", - отмечают в агентстве. Всемирный банк понизил прогноз роста экономики Грузии >>При этом Fitch Ratings прогнозирует, что инфляция снизится до 5,2% на конец 2023 года из-за эффектов базы, запаздывающих эффектов укрепления валюты, снижения мировых цен на сырьевые товары и по мере нормализации спроса, учитывая прохождение пика иммиграционного притока, и до 3,9% - на конец 2024 года . Однако при этом агентство указывает, что риски по-прежнему смещены в сторону повышения. Политический фактор для Грузии Агентство отмечает , что попытки правительства Грузии урегулировать свои отношения с Россией потенциально представляют собой дальнейшее осложнение для цели получения статуса кандидата в члены ЕС. В более общем плане рейтинг Грузии в рейтинге Всемирного банка по управлению снизился на 1,5 процентного пункта за последние два года, и агентство не ожидает явного изменения недавней тенденции. В тоже время Fitch не видит серьезных угроз для экономики с точки зрения выборов и смены власти.Каким будет экономический рост Грузии в 2023 году: прогноз от МВФ >>По мнению агентства, текущие опросы показывают, что правящая "Грузинская мечта" с комфортом останется единственной крупнейшей партией после парламентских выборов в следующем году, но для этого, вероятно, потребуется поддержка коалиции, что может потребовать сложных политических переговоров. "Хотя это может привести к несколько большей политической нестабильности и неопределенности и еще больше ограничить перспективы продвижения структурных реформ и улучшения деловой среды с течением времени, Fitch не ожидает каких-либо заметных изменений в параметрах макрофискальной политики", - говорится в сообщении. В Грузии довольны Мы в одном шаге от инвестиционного рейтинга, который качественно изменит деловую и инвестиционную среду в Грузии, заявил замминистра экономики Грузии Вахтанг Цинцадзе. Глава Национального банка Грузии назвал высокую оценку агентства логичной. "Важная оценка Fitch, и я считаю логичным, на фоне того как макроэкономическая политика была реализована экономической командой Грузии", - сказал Гвенетадзе. По его словам, в оценке агентства правильно упоминается фискальная консолидация, которая необходима для того, чтобы финансы страны были устойчивыми и в то же время способствовали снижению инфляции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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