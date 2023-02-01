https://sputnik-georgia.ru/20230201/populistskoe-i-nesereznoe--reaktsiya-chlenov-natsdvizheniya-na-zayavlenie-novogo-lider-partii-274458054.html

Популистское и несерьезное – реакция членов "Нацдвижения" на заявление нового лидер партии

Популистское и несерьезное – реакция членов "Нацдвижения" на заявление нового лидер партии

Заявление новоизбранного лидера крупнейшей оппозиционной партии Грузии вызвало критику внутри команды 01.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-01T13:46+0400

2023-02-01T13:46+0400

2023-02-01T13:54+0400

политика

грузия

леван хабеишвили

хатия деканоидзе

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Часть представителей крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" негативно оценили инициативу новоизбранного председателя партии Левана Хабеишвили. Новоизбранный председатель "Единого национального движения" Леван Хабеишвили 31 января заявил, что, если "Грузинская мечта" освободит осужденного экс-президента Михаила Саакашвили, партия готова отказаться от мандатов в парламенте и сакребуло (районные совещательные органы), а также переоформить на правящую партию свой центральный офис.Депутат от "Нацдвижения" Хатия Деканоидзе, которая поддерживала на внутрипартийных выборах уже бывшего лидера ЕНД Нику Мелия, призвала всех прекратить спекулировать темой состояния здоровья Саакашвили. Любое подобное серьезное заявление должно быть согласовано со всеми коллегами, заявила Деканоидзе и отметила, что с ней это заявление не было согласовано. При этом она назвала заявление Хабеишвили популистским и вредным для партии. "Мне очень не нравится, когда реально есть только заявления и за ними не следует никаких серьезных изменений. Поэтому, на мой взгляд, с популистской политикой надо покончить раз и навсегда, так как у популистской политики нет будущего не только в партии, но и в целом", - отметила она.Другой член "Национального движения" Бачо Долидзе также не смог остаться равнодушным к заявлению нового лидера партии, отметив, что оно несерьезное.При этом Долидзе отметил, что они будут очень активными, но только в реалистичных процессах, ориентированных на результат. "Я извиняюсь, но в популистских выходах я не могу участвовать", - подчеркнул Долидзе. Сам Саакашвили охарактеризовал Хабеишвили как политика с большим потенциалом. При этом добавил, что не собирается заниматься политикой в Грузии, но всегда будет поддерживать Хабеишвили как из Украины, так и из других мест. Депутат "Грузинской мечты": "Нацдвижение" оторвано от реальности>>Леван Хабеишвили на первом после завершения голосования брифинге заявил, что его победа на внутрипартийных выборах принадлежит осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который в свое время основал "Нацдвижение". Он также обещал, что не остановится до тех пор, пока жизнь и здоровье экс-президента не будут обеспечены. Еще ранее, за несколько дней до выборов, Хабеишвили заявил, что готов нарушить закон, и не исключил силовое освобождение Саакашвили. По его словам, во всех районах и регионах Грузии откроются офисы по освобождению экс-президента Грузии. Адвокаты, родные и соратники экс-президента Грузии уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. Вопрос освобождения или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья рассматривается в Тбилисском городском суде уже более месяца. Согласно комплексному медицинскому заключению, на которое ссылается защита Саакашвили, у осужденного кахексия и деменция. Оба эти диагноза, согласно грузинскому законодательству, являются основанием для освобождения пациента. Представители Специальной пенитенциарной службы Минюста считают, что диагнозы поставлены неверно. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Ранее министр юстиции Рати Брегадзе заявил, что экс-президент симулирует и занимается членовредительством, чтобы его освободили. Позже спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что целью Саакашвили и его друзей является то, чтобы он как можно больше ослаб, чтобы избежать наказание за совершенные преступления. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, леван хабеишвили, хатия деканоидзе