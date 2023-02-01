https://sputnik-georgia.ru/20230201/deputat-gruzinskoy-mechty-natsdvizhenie-otorvano-ot-realnosti-politicheskoy-zhizni-274444062.html

Депутат "Грузинской мечты": "Нацдвижение" оторвано от реальности политической жизни

Депутат "Грузинской мечты": "Нацдвижение" оторвано от реальности политической жизни

В "Нацдвижении" продолжается внутренняя радикализация, которая вызывает распад, считает депутат 01.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-01T10:22+0400

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леван хабеишвили

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михаил саакашвили

грузинская мечта

единое нацдвижение

хатия деканоидзе

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Партия "Единое национальное движение" оторвана от реальности, и это понимают даже ее сторонники, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили.Новоизбранный председатель "Единого национального движения" Леван Хабеишвили 31 января заявил, что, если "Грузинская мечта" выпустит Саакашвили на свободу, партия готова уступить ей свои места в парламенте и районных совещательных органах – сакребуло. Он также прокомментировал решение Хатии Деканоидзе покинуть пост председателя фракции "Единое национальное движение" после заявления Хабеишвили. Деканоидзе заявила, что намерена покинуть пост председателя фракции из-за популистских заявлений. "Это продолжение внутренней деструкции, которая происходит внутри "Единого национального движения. Это нам неинтересно. Это внутренняя радикализация, которая вызывает распад "Нацдвижения", - сказал Кадагишвили. "Нацдвижение" потеряет сторонников из-за Мерабишвили и Кезерашвили - Вольский >>Леван Хабеишвили на первом брифинге заявил, что его победа на внутрипартийных выборах принадлежит осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который в свое время основал "Нацдвижение". Он также обещал, что не остановится до тех пор, пока жизнь и здоровье экс-президента не будут обеспечены. Еще ранее, за несколько дней до выборов, Хабеишвили заявил, что готов нарушить закон, и не исключил силовое освобождение Саакашвили. По его словам, во всех районах и регионах Грузии откроются офисы по освобождению экс-президента Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, леван хабеишвили, ираклий кадагишвили, михаил саакашвили, грузинская мечта, единое нацдвижение, хатия деканоидзе