https://sputnik-georgia.ru/20230201/deputat-gruzinskoy-mechty-natsdvizhenie-otorvano-ot-realnosti-politicheskoy-zhizni-274444062.html
Депутат "Грузинской мечты": "Нацдвижение" оторвано от реальности политической жизни
Депутат "Грузинской мечты": "Нацдвижение" оторвано от реальности политической жизни
В "Нацдвижении" продолжается внутренняя радикализация, которая вызывает распад, считает депутат 01.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-01T10:22+0400
2023-02-01T10:22+0400
2023-02-01T10:22+0400
грузия
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леван хабеишвили
ираклий кадагишвили
михаил саакашвили
грузинская мечта
единое нацдвижение
хатия деканоидзе
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Партия "Единое национальное движение" оторвана от реальности, и это понимают даже ее сторонники, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили.Новоизбранный председатель "Единого национального движения" Леван Хабеишвили 31 января заявил, что, если "Грузинская мечта" выпустит Саакашвили на свободу, партия готова уступить ей свои места в парламенте и районных совещательных органах – сакребуло. Он также прокомментировал решение Хатии Деканоидзе покинуть пост председателя фракции "Единое национальное движение" после заявления Хабеишвили. Деканоидзе заявила, что намерена покинуть пост председателя фракции из-за популистских заявлений. "Это продолжение внутренней деструкции, которая происходит внутри "Единого национального движения. Это нам неинтересно. Это внутренняя радикализация, которая вызывает распад "Нацдвижения", - сказал Кадагишвили. "Нацдвижение" потеряет сторонников из-за Мерабишвили и Кезерашвили - Вольский >>Леван Хабеишвили на первом брифинге заявил, что его победа на внутрипартийных выборах принадлежит осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который в свое время основал "Нацдвижение". Он также обещал, что не остановится до тех пор, пока жизнь и здоровье экс-президента не будут обеспечены. Еще ранее, за несколько дней до выборов, Хабеишвили заявил, что готов нарушить закон, и не исключил силовое освобождение Саакашвили. По его словам, во всех районах и регионах Грузии откроются офисы по освобождению экс-президента Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, леван хабеишвили, ираклий кадагишвили, михаил саакашвили, грузинская мечта, единое нацдвижение, хатия деканоидзе
грузия, новости, политика, леван хабеишвили, ираклий кадагишвили, михаил саакашвили, грузинская мечта, единое нацдвижение, хатия деканоидзе
Депутат "Грузинской мечты": "Нацдвижение" оторвано от реальности политической жизни
В "Нацдвижении" продолжается внутренняя радикализация, которая вызывает распад, считает депутат
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Партия "Единое национальное движение" оторвана от реальности, и это понимают даже ее сторонники, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили.
Новоизбранный председатель "Единого национального движения" Леван Хабеишвили 31 января заявил, что, если "Грузинская мечта" выпустит Саакашвили на свободу, партия готова уступить ей свои места в парламенте и районных совещательных органах – сакребуло.
"Имеющая самую большую фракцию партия говорит, что она покинет парламент, сакребуло и так далее, то есть она полностью оторвана от того, что зовется демократическим процессом, парламентским процессом и от того, что зовется путь Грузии в направлении ЕС", - сказал Кадагишвили в эфире телеканала "Имеди".
Он также прокомментировал решение Хатии Деканоидзе покинуть пост председателя фракции "Единое национальное движение" после заявления Хабеишвили. Деканоидзе заявила, что намерена покинуть пост председателя фракции из-за популистских заявлений.
"Это продолжение внутренней деструкции, которая происходит внутри "Единого национального движения. Это нам неинтересно. Это внутренняя радикализация, которая вызывает распад "Нацдвижения", - сказал Кадагишвили.
Леван Хабеишвили на первом брифинге заявил, что его победа на внутрипартийных выборах принадлежит осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который в свое время основал "Нацдвижение". Он также обещал, что не остановится до тех пор, пока жизнь и здоровье экс-президента не будут обеспечены.
Еще ранее, за несколько дней до выборов, Хабеишвили заявил, что готов нарушить закон, и не исключил силовое освобождение Саакашвили. По его словам, во всех районах и регионах Грузии откроются офисы по освобождению экс-президента Грузии.