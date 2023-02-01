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Повторный техосмотр стал платным в Грузии
Повторный техосмотр стал платным в Грузии
Часто автомобили представлялись на первый осмотр с несоответствием нормам, чтобы после исправить все недочеты при втором бесплатном осмотре, считают в... 01.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-01T09:01+0400
2023-02-01T09:01+0400
2023-02-01T09:59+0400
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новости
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техосмотр автомобилей
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ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Платное повторное прохождение автомобилем технического осмотра вошло в силу в Грузии с 1 февраля 2023 года, сообщает министерство экономики Грузии. Причиной ужесточения мер стало частое, по мнению министерства, несоответствие автомобилей нормам при первом осмотре, чтобы после исправить все недочеты при втором бесплатном осмотре. "Очень часта практика, когда на первичный осмотр представляется технически неисправное транспортное средство, что осложняет процесс техосмотра, увеличивает траты ресурсов соответствующих центров и мешает составить полную картину о состоянии транспортных средств", - отмечает министерство. С 1 июля 2018 года техническое инспектирование стало обязательным для легковых транспортных средств, зарегистрированных на юридические лица, а также для автомобилей, принадлежащих государству, с 1 октября 2018 года новшество затронуло легковые транспортные средства, объем двигателя которых превышает 3.0, а с 1 января 2019 года – все остальные легковые машины. Штраф за непройденный в срок техосмотр составляет 50 лари - он выписывается раз в месяц. Таким образом, если год ездить без техосмотра, штрафов наберется на сумму в 600 лари. Но откладывать их оплату на потом не получится - на выплату штрафа также дается месячный срок, затем начинают начисляться пени. А если штраф не оплатить в течение шести месяцев, то водитель может лишиться прав на полгода.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, автомобили, техосмотр автомобилей
грузия, новости, общество, автомобили, техосмотр автомобилей
Повторный техосмотр стал платным в Грузии
09:01 01.02.2023 (обновлено: 09:59 01.02.2023)
Часто автомобили представлялись на первый осмотр с несоответствием нормам, чтобы после исправить все недочеты при втором бесплатном осмотре, считают в министерстве
ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Платное повторное прохождение автомобилем технического осмотра вошло в силу в Грузии с 1 февраля 2023 года, сообщает министерство экономики Грузии.
Причиной ужесточения мер стало частое, по мнению министерства, несоответствие автомобилей нормам при первом осмотре, чтобы после исправить все недочеты при втором бесплатном осмотре.
"Очень часта практика, когда на первичный осмотр представляется технически неисправное транспортное средство, что осложняет процесс техосмотра, увеличивает траты ресурсов соответствующих центров и мешает составить полную картину о состоянии транспортных средств", - отмечает министерство.
Во сколько обойдется техосмотр в Грузии
Вид транспортного средства
Частота техосмотра
Первый техосмотр, лари
Повторный техосмотр, лари
Автомобиль, рассчитанный на более восьми пассажирских мест
Через год после выпуска автомобиля и каждые полгода
100
30
Автомобили для грузоперевозок весом более 3 500 килограмм
Через год после выпуска и после каждый год
100
30
Автомобили с прицепом или полуприцепом весом более 3 500 килограмм
Через год после выпуска и после каждый год
60
20
Автомобили скорой помощи
Через год после выпуска и после каждый год
60
20
Такси
Через год после выпуска и после каждый год
60
20
Пикапы
Через 4 года после выпуска и после каждые 2 года
60
20
Автомобили менее 3 500 килограмм для грузоперевозок
Через год после выпуска и после каждый год
60
20
Легковые автомобили и автомобили, рассчитанные на менее 8 пассажирских мест
Через 4 года после выпуска и после каждые 2 года, через 8 лет после выпуска
60
20
Электромобили
Через 4 года после выпуска и после каждые 2 года
48
15
С 1 июля 2018 года техническое инспектирование стало обязательным для легковых транспортных средств, зарегистрированных на юридические лица, а также для автомобилей, принадлежащих государству, с 1 октября 2018 года новшество затронуло легковые транспортные средства, объем двигателя которых превышает 3.0, а с 1 января 2019 года – все остальные легковые машины.
Штраф за непройденный в срок техосмотр составляет 50 лари - он выписывается раз в месяц. Таким образом, если год ездить без техосмотра, штрафов наберется на сумму в 600 лари. Но откладывать их оплату на потом не получится - на выплату штрафа также дается месячный срок, затем начинают начисляться пени. А если штраф не оплатить в течение шести месяцев, то водитель может лишиться прав на полгода.