https://sputnik-georgia.ru/20230201/skandal-vokrug-monastyrya-gelati-novye-obvineniya-i-otvet-ministerstva-kultury-274474402.html

Скандал вокруг монастыря Гелати: новые обвинения и ответ министерства культуры

Скандал вокруг монастыря Гелати: новые обвинения и ответ министерства культуры

На данный момент реставрационные работы в монастырском комплексе остановлены 01.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-01T21:00+0400

2023-02-01T21:00+0400

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новости

грузия

гелати

тбилиси

имерети

давид iv строитель

юнеско

международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (icomos)

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Заключение Исследовательского центра имени Георгия Чубинашвили стало новым поводом для скандала вокруг храма Пресвятой Богородицы Гелатского монастырского комплекса – министерство культуры назвало его политически ангажированным. В заключении, опубликованном от имени центра, говорится о последних работах по реставрации храма, в котором из-за протекания воды под угрозой оказались уникальные фрески, созданные в период с XII по XVIII века. В заключении говорится о недочетах работы и о нарушении правил реставрации фресок. При этом министерство назвало заключение сборником мнений отдельных "политически ангажированных" лиц, которые с 2021 года вступают в конфликт с руководством центра и министерством. Министерство также обвинило исследователей в том, что они разработали свое заключение тайком от директора центра, который является одновременно председателем научного совета центра. "Утвержденное" в обход руководства центра и руководителя научного совета заключение не представляет собой заключение исследовательского центра, и этот вопрос станет предметом дополнительного изучения министерства", – отмечено в заявлении. При этом в ведомстве отметили, что исследователи, обнародовавшие заключение, не обращались со своими выводами в министерство или к руководству центра. Недовольно министерство и профессиональной стороной заключения. "У них нет практического опыта в сфере консервации-реставрации фресок", – говорится в заявлении. Министерство обвинило ученных в том, что из-за них ведомство не может продолжить реставрационные работы в комплексе. На данный момент реставрационные работы остановлены, так как министерство ждет заключения совместной миссии советников Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) и Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей (ICCROM), посетивших Грузию в декабре. Миссия должна дать оценку общего состояния консервации монастырского комплекса Гелати, работ, проведенных Нацагентством по охране культурного наследия в 2021 и 2022 годах по улучшению консервации, методов и материалов, используемых для консервации и реставрации настенной росписи в соборе Пресвятой Богородицы, а также результата работ, проведенных группой экспертов, приглашенными Минкультом Грузии. Реставрация Гелати Монастырский комплекс Гелати (регион Имерети) – уникальный средневековый монастырь, центр церковной и культурной жизни Грузии, резиденция Католикоса со второй половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО (1994). В храме Пресвятой Богородицы находится уникальная фреска царя Давида IV Строителя, который и основал комплекс. Власти Грузии приняли решение отреставрировать комплекс в 2008 году. Проблемы с храмом Пресвятой Богородицы начались в марте 2020 года, когда проверка показала, что восстановленная историческая крыша храма, покрытая черепицей, протекает. Попадавшая в храм вода уничтожала фрески в западном крыле храма. Для спасения уникальных фресок черепицу сняли и установили над храмом временную жестянную крышу. В январе 2021 года во время снежной бури часть жестянной крыши тоже была повреждена, и вода снова попала на фрески. Временную кровлю и работы, проведенные научно-исследовательскими методами по сохранению поврежденной настенной росписи западного крыла храма, контролировала группа экспертов ЮНЕСКО, специально приглашенная для этой цели министерством культуры (в составе специалистов по кровле памятников – профессора Уго Тониетти и Сары Стефанини, климатолога Алессандро Массари и специалиста по росписи стен Марио Пульери). На данный момент проникновение воды в храм полностью устранено, и повреждение росписи стен прекращено. Кроме того, в данное время эффективно проходит процесс сушки стен после того, как по совету специалистов ЮНЕСКО с одной части кровли храма была снята глазурованная черепица, и благодаря этому появилась возможность испарения влаги сверху. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

новости, грузия, гелати, тбилиси, имерети, давид iv строитель, юнеско, международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (icomos)