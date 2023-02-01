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"Танго танцуют вдвоем" – Карасин о возобновлении прямых полетов между Грузией и РФ
"Танго танцуют вдвоем" – Карасин о возобновлении прямых полетов между Грузией и РФ
Грузинская и российская стороны обсуждают возможность возобновления прямого авиасообщения, отметил политик 01.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-01T21:19+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Принятие решения по возобновлению прямого авиасообщения между Грузией и Россией зависит не только от Москвы, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИДа Григорий Карасин. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии поприветствовали это, а президент Саломе Зурабишвили выступила против. Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, новости, грузия, тбилиси, москва, абхазия, григорий карасин, сергей лавров, саломе зурабишвили , совет федерации рф
"Танго танцуют вдвоем" – Карасин о возобновлении прямых полетов между Грузией и РФ
21:19 01.02.2023 (обновлено: 21:34 01.02.2023)
Грузинская и российская стороны обсуждают возможность возобновления прямого авиасообщения, отметил политик
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Принятие решения по возобновлению прямого авиасообщения между Грузией и Россией зависит не только от Москвы, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИДа Григорий Карасин.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами. Лидеры правящей партии Грузии поприветствовали это, а президент Саломе Зурабишвили выступила против.
"Мы, естественно, обсуждаем это (возобновление авиасообщения – ред.), обмениваемся мнениями. Но есть такая поговорка, что для танго нужны двое. И если один из участников дуэта сомневается, то давить силой не надо. Возможность такая есть, а какое будет принято решение – зависит не только от нас", – цитирует Карасина телеканал "ТВ Пирвели".
Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).