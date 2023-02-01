https://sputnik-georgia.ru/20230201/v-dvukh-shagakh-ot-rekorda---shermadini-stal-luchshim-basketbolistom-yanvarya-v-chempionate-ispanii-274459164.html

В двух шагах от рекорда - Шермадини стал лучшим баскетболистом января в чемпионате Испании

В двух шагах от рекорда - Шермадини стал лучшим баскетболистом января в чемпионате Испании

Грузинскому баскетболисту Георгию Шермадини не хватает двух титулов, чтобы стать бессменным лидером чемпионата Испании 01.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-01T14:37+0400

2023-02-01T14:37+0400

2023-02-01T14:45+0400

спорт

георгий шермадини

sputnik

грузия

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ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Центровой баскетбольной сборной Грузии и испанского "Тенерифе" Георгий Шермадини признан лучшим игроком января в испанском чемпионате. Для Шермадини это 18-й титул MVP Movistar подряд, что является третьим лучшим результатом в истории чемпионата Испании. С таким результатом Шермадини обогнал Фелипе Рейеса и Бернарда Хопкинса. Грузинский баскетболист имеет шанс оставить лидеров позади. Титул MVP чемпионата Испании чаще всего (19-19) завоевывали легендарные Арвидас Сабонис и Ло Ро. Грузинскому баскетболисту не хватает двух титулов, чтобы стать бессменным лидером чемпионата Испании по призовым местам, завоеванным лучшим игроком тура. Игрок сборной Грузии по баскетболу назван одним из лучших баскетболистов на Кипре>>В январе Шермадини набирал в среднем 18,6 очка, 6,4 подбора и две передачи. Двухочковые попадали с точностью 69,8%, штрафные - 97,1%.MVP Movistar - титул, который ежемесячно присуждается самому ценному игроку чемпионата Испании (Лига Эндеса). Самые ценные игроки определяются также после каждого матча, тура и по итогам всего сезона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, георгий шермадини, sputnik, грузия