https://sputnik-georgia.ru/20230201/v-gruzii-namereny-reshit-problemu-urozhaynosti-274447611.html

В Грузии намерены решить проблему урожайности

В Грузии намерены решить проблему урожайности

В Грузии готовят доклад по вопросу внедрения инноваций и технологий в сельском хозяйстве 01.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-01T10:42+0400

2023-02-01T10:42+0400

2023-02-01T10:42+0400

грузия

новости

экономика

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/18/259863061_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_fdca12d22156a31c4c2846b64dade53a.jpg

ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Урожайность c одного гектара земли в Грузии гораздо ниже, чем в развитых странах, об этом заявила глава парламентского комитета по аграрным вопросам Нино Цилосани. Комитет по аграрным вопросам готовит тематический доклад по вопросу внедрения инноваций и технологий в сельском хозяйстве. В связи с этим Цилосани провела рабочую встречу с руководителями и представителями Агентства развития села, правительственной программы "Производи в Грузии" и Агентства инноваций и технологий Грузии. По словам Цилосани, вопрос внедрения инноваций и технологий в сельское хозяйство будет одним из главных приоритетов деятельности комитета. Без этого невозможно достичь увеличения урожайности, отметила она. "Мы договорились о плане действий. В тематическом докладе будет отражено, что Агентство развития сельского хозяйства и другие ведомства должны сделать для внедрения инноваций и технологий в сельском хозяйстве", - подчеркнула Цилосани и выразила надежду, что совместные усилия принесут результаты. Тематический доклад готовится при поддержке Программы развития ООН (UNDP). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, сельское хозяйство