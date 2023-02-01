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В Грузии намерены решить проблему урожайности
В Грузии намерены решить проблему урожайности
В Грузии готовят доклад по вопросу внедрения инноваций и технологий в сельском хозяйстве 01.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-01T10:42+0400
2023-02-01T10:42+0400
2023-02-01T10:42+0400
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сельское хозяйство
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Урожайность c одного гектара земли в Грузии гораздо ниже, чем в развитых странах, об этом заявила глава парламентского комитета по аграрным вопросам Нино Цилосани. Комитет по аграрным вопросам готовит тематический доклад по вопросу внедрения инноваций и технологий в сельском хозяйстве. В связи с этим Цилосани провела рабочую встречу с руководителями и представителями Агентства развития села, правительственной программы "Производи в Грузии" и Агентства инноваций и технологий Грузии. По словам Цилосани, вопрос внедрения инноваций и технологий в сельское хозяйство будет одним из главных приоритетов деятельности комитета. Без этого невозможно достичь увеличения урожайности, отметила она. "Мы договорились о плане действий. В тематическом докладе будет отражено, что Агентство развития сельского хозяйства и другие ведомства должны сделать для внедрения инноваций и технологий в сельском хозяйстве", - подчеркнула Цилосани и выразила надежду, что совместные усилия принесут результаты. Тематический доклад готовится при поддержке Программы развития ООН (UNDP). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, сельское хозяйство
грузия, новости, экономика, сельское хозяйство
В Грузии намерены решить проблему урожайности
В Грузии готовят доклад по вопросу внедрения инноваций и технологий в сельском хозяйстве
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Урожайность c одного гектара земли в Грузии гораздо ниже, чем в развитых странах, об этом заявила глава парламентского комитета по аграрным вопросам Нино Цилосани.
Комитет по аграрным вопросам готовит тематический доклад по вопросу внедрения инноваций и технологий в сельском хозяйстве. В связи с этим Цилосани провела рабочую встречу с руководителями и представителями Агентства развития села, правительственной программы "Производи в Грузии" и Агентства инноваций и технологий Грузии.
"По изученной информации в Грузии урожайность с гектара земли гораздо меньше, чем в развитых странах, и, конечно, именно увеличение урожайности важно для конкурентоспособности грузинской агропродукции", - заявила Цилосани.
По словам Цилосани, вопрос внедрения инноваций и технологий в сельское хозяйство будет одним из главных приоритетов деятельности комитета. Без этого невозможно достичь увеличения урожайности, отметила она.
"Мы договорились о плане действий. В тематическом докладе будет отражено, что Агентство развития сельского хозяйства и другие ведомства должны сделать для внедрения инноваций и технологий в сельском хозяйстве", - подчеркнула Цилосани и выразила надежду, что совместные усилия принесут результаты.
Тематический доклад готовится при поддержке Программы развития ООН (UNDP).