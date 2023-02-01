https://sputnik-georgia.ru/20230201/v-gruzii-zaderzhany-14-chelovek-za-nezakonnoe-khranenie-oruzhiya-274455293.html

В Грузии задержаны 14 человек за незаконное хранение оружия

В Грузии задержаны 14 человек за незаконное хранение оружия

Возраст задержанных по обвинению в незаконном хранении и приобретении оружия от 31 до 73 лет 01.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-01T13:07+0400

2023-02-01T13:07+0400

2023-02-01T13:08+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы – задержаны 14 человек, говорится в сообщении на сайте ведомства.Задержания провели в Тбилиси, а также в регионах Грузии, в том числе в Имерети, Самцхе Джавахети, Кахети, Квемо Картли, Аджарии. Возраст задержанных от 31 до 73 лет, отмечено в сообщении.Все задержанные обвиняются в незаконном приобретении, хранении, ношении и реализации огнестрельного оружия и боеприпасов. Преступления наказываются лишением свободы на срок от трех до девяти лет.Во время обыска в домах и автомобилях задержанных обнаружили и изъяли четыре автомата, восемь огнестрельных оружий, семь обойм, 360 боевых патронов, бесшумный пистолет, две винтовки "Геко" и охотничье ружье.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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