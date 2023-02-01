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Во Франции нашли тело гражданина Грузии, пропавшего 10 месяцев назад
Во Франции нашли тело гражданина Грузии, пропавшего 10 месяцев назад
По делу об убийстве гражданина Грузии задержано шесть человек, возраст которых от 19 до 22 лет 01.02.2023, Sputnik Грузия
2023-02-01T11:26+0400
2023-02-01T11:26+0400
2023-02-01T11:26+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Во Франции найдено тело 30-летнего гражданина Грузии, который исчез 10 месяцев назад, сообщает телекомпания "Рустави-2". Молодой мужчина был родом из региона Квемо Картли, этнический азербайджанец Эльбрус Нараджаев. Он исчез в городе Нант, который расположен в западной части Франции. В течение десяти месяцев семья, друзья и местная полиция искали пропавшего. Недавно правоохранителям Франции удалось раскрыть дело о таинственном исчезновении гражданина Грузии. Полицейские задержали шесть человек, из них трое обвиняются в преднамеренном убийстве, а еще трое в поджоге автомобиля. Возраст шести обвиняемых колеблется от 19 до 22 лет.В автомобиле на окраине Тбилиси обнаружили тело мужчины с ранениями>>Один из обвиняемых указал, где находилось тело Эльбруса Нараджаева. Экспертиза установила, что у 30-летнего мужчины на теле было множество ранений.Предполагаемые обвиняемые уже дали показания и признали вину. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, франция
новости, грузия, происшествия, франция
Во Франции нашли тело гражданина Грузии, пропавшего 10 месяцев назад
По делу об убийстве гражданина Грузии задержано шесть человек, возраст которых от 19 до 22 лет
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Во Франции найдено тело 30-летнего гражданина Грузии, который исчез 10 месяцев назад, сообщает телекомпания "Рустави-2".
Молодой мужчина был родом из региона Квемо Картли, этнический азербайджанец Эльбрус Нараджаев. Он исчез в городе Нант, который расположен в западной части Франции. В течение десяти месяцев семья, друзья и местная полиция искали пропавшего.
Недавно правоохранителям Франции удалось раскрыть дело о таинственном исчезновении гражданина Грузии. Полицейские задержали шесть человек, из них трое обвиняются в преднамеренном убийстве, а еще трое в поджоге автомобиля. Возраст шести обвиняемых колеблется от 19 до 22 лет.
Один из обвиняемых указал, где находилось тело Эльбруса Нараджаева. Экспертиза установила, что у 30-летнего мужчины на теле было множество ранений.
Предполагаемые обвиняемые уже дали показания и признали вину.