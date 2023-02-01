https://sputnik-georgia.ru/20230201/voditel-gruzovika-pogib-v-dtp-v-sele-na-zapade-gruzii-274451746.html

Водитель грузовика погиб в ДТП в селе на западе Грузии

Водитель грузовика погиб в ДТП в селе на западе Грузии

По предварительной версии, мужчина не справился с управлением и врезался в дерево 01.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-01T12:05+0400

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происшествия

грузия

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия в селе Патара Поти (Хобский район) погиб водитель грузовика, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.Водитель грузового автомобиля не справился с управлением, выехал с проезжей части дороги и врезался в дерево. На место аварии мобилизована патрульная полиция.Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет."Скорая" сбила человека на востоке Грузии>>По последним данным МВД Грузии, за девять месяцев 2022 года в авариях в стране погибли 305 человек, среди них восемь детей младше 16 лет. Всего в этот период в Грузии произошло 4 060 аварий с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание. Половина всех аварий приходится на Тбилиси. Остальные ДТП произошли в регионах.Самой распространенной причиной ДТП был выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона. На втором месте наиболее частых причин ДТП – превышение скорости, замыкает печальную тройку – несоблюдение дистанции при движении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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