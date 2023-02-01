https://sputnik-georgia.ru/20230201/vozrast-i-kolichestvo-legkovykh-mashin-v-avtoparke-gruzii-274466723.html

Возраст и количество легковых машин в автопарке Грузии

Возраст и количество легковых машин в автопарке Грузии

В Грузии зарегистрировано 639,7 тысячи легковых машин в Грузии, и только 239,1 тысячи машин выпущены менее 20 лет назад 01.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-01T20:00+0400

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Согласно данным МВД на 31 декабря 2022 года, где легковой автомобиль есть у каждого шестого жителя Грузии, в категории машин, выпущенных в течение последних десяти лет, лидируют легковушки 2013 и 2014 года выпуска. А в категории давности 10-20 лет на первом месте автомобили 2003 и 2005 года выпуска.Сколько машин ездят в Грузии?>>При этом большинство легковых машин в Грузии ездят на бензине (370,1 тысячи). На втором месте – машины на дизельном топливе, гибриды или автомобили на газе (79,6 тысячи). На долю электромобилей в Грузии приходится 1,8 тысячи единиц.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете количество легковых автомобилей в стране по годам выпуска.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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